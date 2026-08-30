Chucky Lozano en vivo: ¿Quién gana hoy el San Diego FC vs LA Galaxy? Resultado de la MLS 2026
Disfruta en vivo online el minuto a minuto del San Diego FC vs LA Galaxy, partido que podría ser el regreso del Chucky Lozano contra su exequipo
MLS 2026: alineaciones del San Diego FC vs LA Galaxy, al momento
San Diego FC apunta a saltar al terreno de juego con un 4-3-3, esquema que Mikey Varas suele emplear para darle equilibrio y amplitud a su equipo. Del otro lado, todo indica que el LA Galaxy también apostará por la misma táctica bajo las órdenes de Greg Vanney, en un partido que enfrenta a dos equipos urgidos de resultados. Ambos técnicos buscarán cortar la mala racha y recuperar terreno en la pelea por los puestos de clasificación, con la necesidad de sumar puntos que les permitan acercarse, poco a poco, a la zona que otorga un boleto a la siguiente fase.
San Diego FC: CJ dos Santos, Kieran Sargeant, Ian Murphy, Manu Duah, Oscar Verhoeven, Gabriel Pirani, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy, Elias Achouri, Onni Valakari y Anders Dreyer.
LA Galaxy: Novak Micovic, Harbor Miller, Jakob Glesnes, Maya Yoshida, John Nelson, Rubén Ramos, Justin Haak, Isaiah Parente, Robert Taylor, Kyogo Furuhashi y Joseph Paintsil.
Chucky Lozano en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el San Diego FC vs LA Galaxy
La MLS vive una jornada clave este sábado 29 de agosto con el partido entre San Diego FC y LA Galaxy en el Snapdragon Stadium, donde ambos equipos necesitan sumar tres puntos para acercarse a la zona de clasificación de la Conferencia Oeste en la recta final de la temporada. Sigue en Claro Sports nuestro minuto a minuto del partido con las noticias más importantes, estadísticas, protagonistas y análisis de todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha. La transmisión para todo el mundo estará disponible a través de Apple TV.
México: 20:30 horas.
Centroamérica: 20:30 horas.
Estados Unidos: 22:30 horas ET y 19:30 horas PT.
Colombia: 21:30 horas.
Argentina: 23:30 horas.
Pronósticos y momios, Chucky Lozano en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
El mercado de apuestas de Caliente MX coloca a San Diego FC un escalón por encima de LA Galaxy de cara al enfrentamiento. El conjunto de San Diego registra un momio de -136 para llevarse los tres puntos, mientras que la victoria del cuadro angelino se ubica en +295. Por su parte, un empate paga +335. La distribución de las cuotas establece al San Diego FC como favorito, aunque la diferencia no elimina la posibilidad de que LA Galaxy dé la sorpresa.
Las proyecciones también anticipan un duelo con actividad frente al arco. El más de 2.5 goles se encuentra en -225, una cifra que refleja una expectativa alta de que el partido alcance tres o más anotaciones. En cambio, el menos de 2.5 aparece con +170, con una probabilidad implícita cercana al 37%. De esta manera, las principales líneas de Caliente MX apuntan tanto a un posible triunfo de San Diego FC como a un encuentro que podría superar la barrera de los 2.5 goles.
Antecedentes del San Diego FC vs LA Galaxy y últimos resultados en la MLS
San Diego FC llega al próximo partido ante LA Galaxy con la balanza completamente de su lado. Desde el debut de la franquicia en la MLS en 2025, ambos equipos se han cruzado en tres ocasiones y el resultado siempre ha sido el mismo: victoria para el conjunto sandieguino. El dominio es absoluto, con seis goles marcados y apenas uno recibido, mientras el Galaxy todavía no consigue encontrar la fórmula para derrotar a su vecino y rival californiano.
Los antecedentes más recientes refuerzan esa superioridad. El 24 de febrero de 2025, San Diego FC dio una de sus primeras muestras de autoridad en la liga al imponerse 2-0 como visitante, en uno de los primeros capítulos de su historia. Tres meses después, el 24 de mayo, volvió a celebrar ante el Galaxy con un triunfo por 2-1, gracias a los goles de Luca de la Torre e Hirving Lozano. Ahora, San Diego FC vuelve a encontrarse con uno de sus principales rivales en la MLS con la posibilidad de prolongar una racha perfecta que, hasta el momento, le pertenece por completo.