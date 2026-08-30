Chucky Lozano en vivo: ¿Quién gana hoy el San Diego FC vs LA Galaxy? Resultado de la MLS 2026

Pronósticos y momios, Chucky Lozano en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

El mercado de apuestas de Caliente MX coloca a San Diego FC un escalón por encima de LA Galaxy de cara al enfrentamiento. El conjunto de San Diego registra un momio de -136 para llevarse los tres puntos, mientras que la victoria del cuadro angelino se ubica en +295. Por su parte, un empate paga +335. La distribución de las cuotas establece al San Diego FC como favorito, aunque la diferencia no elimina la posibilidad de que LA Galaxy dé la sorpresa.

Las proyecciones también anticipan un duelo con actividad frente al arco. El más de 2.5 goles se encuentra en -225, una cifra que refleja una expectativa alta de que el partido alcance tres o más anotaciones. En cambio, el menos de 2.5 aparece con +170, con una probabilidad implícita cercana al 37%. De esta manera, las principales líneas de Caliente MX apuntan tanto a un posible triunfo de San Diego FC como a un encuentro que podría superar la barrera de los 2.5 goles.