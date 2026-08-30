Chucky Lozano evita las polémicas tras su reencuentro ante San Diego FC

Hirving ‘Chucky’ Lozano anotó el único gol del LA Galaxy, sin embargo al equipo visitante no le alcanzó para vencer al San Diego FC

Hirving Lozano vivió una noche de contrastes en su regreso al Snapdragon Stadium. El delantero mexicano marcó ante San Diego FC, su antiguo equipo, completó los 90 minutos y volvió a mostrar señales positivas tras un largo periodo sin actividad, pero el LA Galaxy terminó con una derrota por 3-1. Después del encuentro, el Chucky habló de lo que significó reencontrarse con su exclub, pero también respondió a los cuestionamientos sobre su situación extracancha y las posibilidades de volver a la Selección Mexicana.

Lozano apareció en el momento más complicado para el Galaxy. San Diego FC ganaba 2-0 y tenía el partido bajo control cuando el mexicano recibió dentro del área al minuto 54 y definió con la derecha para acercar a su equipo. La anotación tuvo un significado especial por su pasado con el conjunto californiano y provocó una celebración intensa junto a sus compañeros, aunque la reacción del Galaxy no alcanzó para evitar la derrota.

El delantero también recordó otro momento que pudo cambiar la historia del encuentro. Antes de su gol, había celebrado una anotación que finalmente quedó anulada, una decisión que Lozano aceptó pese a la frustración. “El primer gol, pues la verdad que lo viví al máximo”, explicó. El mexicano contó que sus compañeros también disfrutaron la acción, pero reconoció que ese tipo de situaciones escapan de su control. “Lastimosamente fue anulado y, bueno, así es el fútbol”, agregó.

Más allá del resultado, Chucky Lozano encontró un motivo para valorar su actuación: pudo disputar los 90 minutos. Después de permanecer un largo periodo sin jugar, el atacante consideró fundamental completar el partido y destacó el trabajo que realizó para alcanzar ese objetivo. “Lo principal es que me dieron la oportunidad de jugar 90 minutos, que eso para mí es fundamental. La verdad que trabajé muy duro en todo este tiempo para llegar a esto”, señaló.

El Chucky reconoció que el regreso a la competencia también estuvo acompañado por algunas dudas debido a la falta de ritmo. Sin embargo, aseguró que esas sensaciones desaparecen conforme suma minutos y partidos, al grado de considerar que su rendimiento ha sido mejor de lo que esperaba. “La verdad que voy, estoy, voy en crecimiento. La verdad que me he visto mejor de lo que esperaba”, afirmó el delantero mexicano, quien comienza a recuperar confianza con el Galaxy.

En ese contexto, el atacante también fue cuestionado por las situaciones extracancha que han acompañado su carrera y que podrían influir en sus posibilidades de regresar a la Selección Mexicana. Chucky Lozano negó que los rumores y opiniones hayan afectado su situación y dejó claro que no pretende entrar en polémicas. “No, no, no me ha afectado nada. Son opiniones con poca o mucha información que tienen. Yo no sé qué información tienen, pero bueno, su opinión hay que respetarla”, respondió.

Lozano cerró con un mensaje contundente para quienes han opinado sobre su persona. “Todos ustedes pueden opinar, decir y hablar, pero bueno, con la información que tienen, ¿no? Yo la respeto, no tengo ningún problema”, comentó. Y añadió: “Yo sé cómo me llamo, yo sé quién soy y no tengo que demostrarle a nadie lo que soy y lo que soy como persona”. Así terminó una noche agridulce para el delantero: un gol ante su exequipo, 90 minutos que fortalecen su regreso y una derrota que mantiene al Galaxy lejos de la zona de playoffs.

Greg Vanney sobre la posibilidad de ver a Chucky en la Selección Mexicana

La posible vuelta de Chucky Lozano a la Selección Mexicana también apareció entre los temas de la conferencia de prensa, aunque Greg Vanney prefirió mantener cautela y evitó pronunciarse de forma contundente sobre las opciones del delantero para regresar al Tricolor.

“Espero que sí. No lo sé porque no conozco los criterios con los que eligen a su grupo. Pero espero que, si recupera su forma, entonces todo lo que ha quedado atrás pueda quedar atrás para todos y puedan elegirlo basándose en su forma, su calidad y todo ese tipo de cosas, y tal vez no en lo demás. Pero no lo sé. No sé lo suficiente como para poder decir algo realmente“, declaró el técnico del LA Galaxy.

Chucky Lozano niega problemas con Mikey Varas

El reencuentro entre Hirving ‘Chucky’ Lozano y Mikey Varas, marcado por la polémica salida del mexicano del San Diego FC, tuvo un nuevo capítulo este sábado en el Snapdragon Stadium. La relación entre ambos quedó fracturada a finales de 2025, cuando el mexicano supuestamente protagonizó una fuerte discusión con el técnico en el vestidor después de ser sustituido ante el Houston Dynamo, situación que derivó en su separación del plantel y en meses de inactividad antes de su salida rumbo al LA Galaxy. Casi un año después, el delantero volvió a la casa de su antiguo equipo y respondió a los abucheos de la afición con un gol al minuto 55. Tras el silbatazo final, Varas se acercó para intentar saludar a su exjugador, pero Lozano continuó su camino sin estrecharle la mano, una escena que de inmediato generó polémica por el historial entre ambos. Sin embargo, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el propio Chucky aclaró lo ocurrido y aseguró que no alcanzó a ver a su exentrenador, por lo que no tuvo la intención de ignorarlo ni rechazar su saludo.

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