Para hacer historia: así será el agosto de Independiente Santa Fe

El cuadro ‘Cardenal’ enfrentará nuevamente a River Plate, esta vez por Copa Sudamericana, en búsqueda de los cuartos de final del certamen.

Agosto 2026 de Santa Fe/ Vizzor/ Chat GPT.

Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Caracas de Venezuela en el global de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La única carta colombiana queda en el certamen regional ahora enfrentará a River Plate, la llave contra el elenco argentino comenzará en Bogotá y finalizará en Buenos Aires.

De esta manera el equipo dirigido por Pablo Repetto tendrá un agosto bastante ajetreado. Con un total de 9 compromisos entre Liga y Copa BetPlay, además de los dos duelos por Copa Sudamericana. Hinchas y directivos del cuadro ‘Cardenal’ esperan que el equipo esté a la altura de lo que se va a jugar, especialmente en el ámbito internacional.

Partidos en agosto de Independiente Santa Fe

02 – 8:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Once Caldas | Liga.

05 – 7:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena | Copa.

08 – 2:00 p.m. | Independiente Santa Fe vs Boyacá Chicó | Liga.

12 – 7:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs River Plate | Copa Sudamericana.

15 – 8:10 p.m. | Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe | Liga.

19 – 07:30 p.m. | River Plate vs Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana.

22 – 06:10 p.m. | Independiente Santa Fe vs América de Cali | Liga.

25 – 08:08 p.m. | Independiente Santa Fe vs Jaguares | Liga.

29 – 06:30 p.m. | Junior vs Independiente Santa Fe | Liga.

El pedido de Santa Fe a Dimayor

A propósito de este tema, el presidente de la institución Eduardo Méndez, en diálogo con Win Sports, aseguró que ya solicitó que se acomoden horarios de algunos partidos de Liga BetPlay: “Nos hemos comunicado con Dimayor, esperamos los equipos contra los cuales jugamos nos permitan cuadrar para tener unos desplazamientos importantes a Buenos Aires y poder representar bien al país, ya hicimos la solicitud a Dimayor y muy seguramente confiamos que Boyacá Chicó, América de Cali y Jaguares nos faciliten acomodar horarios”.

Después de lo que fue la goleada en Barquisimeto, Venezuela a Caracas, el cuadro ‘Cardenal’ tuvo un par de días de recuperación y acondicionamiento para enfrentar este domingo 2 de agosto a Once Caldas, en el marco de la jornada 2 de la Liga BetPlay 2026-II, el ‘León’ tiene la necesidad de sumar 3 puntos, después de caer en Medellín el domingo pasado a manos de Águilas Doradas.

Cabe mencionar que Independiente Santa Fe para este remate del 2026, únicamente ha confirmado un refuerzo, Kevin Balanta llegó desde México para sumarse a la defensa, después de la lesión que sufrió Juan Quintero, en cuanto a las bajas solamente salieron del equipo Edwin ‘Shirra’ Mosquera y Yeicar Perlaza.

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