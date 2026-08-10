El show no puede continuar: Dimayor aplaza fechas tras el terremoto en Colombia

Todas los partidos programados para esta semana del Fútbol Profesional Colombiano fueron aplazados debido al terremoto sufrido en Colombia.

Dimayor aplaza fechas tras el terremoto | Vizzor

Este lunes 10 de agosto toda Colombia se vio sacudida por un terremoto. Con epicentro en el departamento del Chocó, un sismo con una magnitud de 7,4, dejo varias ciudades afectadas. Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, fueron las ciudades que, en principios, se vieron más afectadas. Sin embargo, los entes correspondientes siguen dando reportes de todo el territorio colombiano.

Aeropuertos, edificios, monumental y estructuras desplomadas, es lo que ha vivido el pueblo colombiano en este décimo día del mes de agosto. Más allá de que en muchas ocasiones se dice que “el show debe continuar”, esta es una clara excepción a esa afirmación. La vida esta por encima del fútbol y la Dimayor lo ha entendido a la perfección.

Poco después del medio día del mismo lunes 10 de agosto, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano informó mediante un comunicado oficial que todos los partidos programados para esta segunda semana del mes de agosto fueron aplazados.

Comunicado de partidos aplazados | Dimayor

Partidos aplazados de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Lunes 10 de agosto

Viernes 14 de agosto

6:00 p.m. | Llaneros vs Tolima | Win Sports.

Sábado 15 de agosto

6:05 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas | Win Sports.

8:10 p.m. | Atlético Nacional vs Santa Fe | Win+.

Domingo 16 de agosto

4:00 p.m. | Deportivo Pereira vs Jaguares | Win Sports.

6:05 p.m. | América de Cali vs Fortaleza | Win+.

8:15 p.m. | Once Caldas vs Alianza FC | Win Sports.

Partidos aplazados del Torneo BetPlay Dimayor 2026-II

Lunes 10 de agosto

2:00 p.m. | Tigres vs Envigado | Win Sports.

6:00 p.m. | Leones vs Real Cundinamarca | Win Sports.

Martes 11 de agosto

3:30 p.m. | Real Santander vs Barranquilla FC | Win Sports.

5:45 p.m. | Real Cartagena vs Bogotá FC | Win Sports.

6:00 p.m. | Patriotas vs Orsomarso | Win Sports.

7:45 p.m. | Boca Juniors de Cali vs Unión Magdalena | Win Sports.

Sábado 15 de agosto

2:00 p.m. | Bogotá FC vs Patriotas | Win Sports.

4:00 p.m. | Atlético vs Real Cartagena | Win +.

4:00 p.m. | Orsomarso vs Boca Juniors de Cali | Win Sports.

Domingo 16 de agosto

2:00 p.m. | Real Cundinamarca vs Real Santander | Win Sports.

3:00 p.m. | Envigado vs Internacional de Palmira | Win Sports.

5:00 p.m. | Unión Magdalena vs Leones | Win Sports.

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