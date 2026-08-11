El gol más importante de Jhon Arias: gestión para enviar ayudas al Chocó tras terremoto en Colombia

El futbolista de la Selección Colombia, Jhon Arias, se ha puesto a disposición para enviar toda ayuda posible a Chocó.

Jhon Arias y su ayuda al Chocó | Vizzor | Gemini IA

Colombia fue sacudido por un terrible terremoto con magnitud de 7,4 en la mañana del lunes 10 de agosto. Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Chocó fueron las ciudades más afectadas por el sismo. Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia y oriundo del la capital del departamento del Chocó, Quibdó, ha liderado y se ha puesto a disposición para ayudar a esta región del territorio colombiano.

Ese mismo lunes 10 de agosto a Quibdó, Chocó, llegó un avión enviado por el futbolista de 28 años. Una embarcación llena de profesionales de la salud e insumos médicos para tratar de alivianar la situación que afronta esta región de Colombia. Siendo un gran gesto del deportista, aún se siguen necesitando ayudas y colaboración para este departamento y todas las ciudades afectadas.

¡Completamente ejemplar! El futbolista colombiano Jhon Arias, y su esposa, enviaron un avión con profesionales de la salud e insumos médicos para apoyar a los afectados por el terremoto en Quibdó, Chocó. En este video, además, indicaron que habilitaron cuentas bancarias en Brasil… pic.twitter.com/pQ7KqDQQm0 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 11, 2026

Por esa razón, el mismo atleta de Colombia junto con su esposa han dispuesto cuentas bancarías tanto en Colombia como en Brasil para seguir gestionando ayudas para el Chocó. Vale la pena recordar que, el epicentro de este terremoto tuvo lugar en San José del Palmar, Chocó.

En Colombia la cuenta de ahorros que se dispuso por parte de Jhon Arias y su pareja es en Bancolombia con el número 09800005548. En territorio brasileño, también se creo un cuenta bancaría para seguir con las ayudas para el Chocó tras el terremoto. Allí el pix es el correo de Aguilarayala.ya@gmail.com.

Sin duda alguna, un gesto ejemplar del futbolista nacido en Quibdó, Chocó. Un deportista que desde su privilegio económico y visibilidad en el país ha volcado sus intereses a ayudar al país. Una muestra de empatía, colaboración e integridad de un ciudadano más con la catástrofe acontecida en su país.

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