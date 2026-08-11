El calendario de Dimayor se desploma: el fútbol colombiano se queda sin tiempo para jugar tras terremoto

Hasta el momento, se cuentan 28 partidos aplazados que involucran a equipos de primera división, pero la cifra podría ser mayor.

Jugador del fútbol colombiano. – Vizzor Image.

No hay duda en que la decisión de Dimayor de aplazar toda la actividad del fútbol colombiano ha sido acertada. El devastador terremoto del lunes exige que todos los esfuerzos y la atención se concentren en preservar la vida y atender las dificultades de las víctimas, poniendo todos los esmeros de la fuerza pública en acompañar las labores de rescate y recuperación .Además, el ánimo en el país no está como para la emoción del fútbol.

Lo que no estuvo bien por parte de la entidad vino de antes. Ya semestre tras semestre durante los últimos años se venía jugando al filo del calendario. Muchas veces se pensó que el tiempo no iba a alcanzar. De alguna manera, la organización acomodaba los partidos para acabar la competencia antes de navidad, así fuera pasando por alto los tiempos mínimos de descanso exigidos por FIFA. No obstante, esta vez, el panorama pinta mucho peor por la cantidad de encuentros postergados y pensar en un cambio de formato no resulta descabellado.

La jornada 3 de la Liga se jugó incompleta

Nada más arrancando el campeonato de primera división y antes de que el sismo afectara la programación, Dimayor dispuso que la tercera jornada de jugara incompleta. Seis partidos se jugaron en las fechas dentro del orden natural del certamen, pero otros cuatro fueron puestos para casi dos meses después. Ahora, con la situación de emergencia y la necesidad de reajustar el tiempo, la agenda seguramente se va a mover. Lo que hay hasta el momento está así:

Boyacá Chicó vs Alianza | martes, 15 de septiembre, hora por definir.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas | domingo, 27 de septiembre, 8:10 p.m.

Deportivo Pereira vs Santa Fe | martes, 29 de septiembre, hora por definir.

Atlético Nacional vs Junior | miércoles, 30 de septiembre, 8:00 p.m.

La jornada 4 de la Liga fue interrumpida

Hasta la noche del domingo, la fecha 4 alcanzó a tener siete compromisos. Los otros tres, como ya se indicó, fueron suspendidos de manera acertada y no tuvieron ocasión para disputarse este lunes. Los equipos que habían viajado para cumplir con su condición de visitante no tuvieron más remedio que empacar de nuevo las maletas y prepararse para un retorno inesperado a sus lugares de origen. Esos duelos son:

Junior vs Deportivo Pereira | por definir.

Águilas Doradas vs Llaneros | por definir.

Independiente Medellín vs Millonarios | por definir.

La jornada 5 de la Liga queda completamente aplazada

Como el atiborrado calendario no da respiro, a raíz del interminable formato y la cantidad de 20 equipos, ya había una programación para la quinta fecha. Recordando que las semanas arrancan los lunes y terminan habitualmente los domingos, esta iba a ser atípica, pues había puente festivo. El lunes 17 de agosto iba a unirse al fin de semana y se esperaba que tuviera bastante actividad. El comunicado de Dimayor no detalló fechas, sino que habló de aplazar todo lo de la semana, dejando así completamente postergada la jornada y sus 10 partidos, que se iban a jugar entre el viernes y el lunes siguiente:

Llaneros vs Deportes Tolima | por definir.

Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas | por definir.

Atlético Nacional vs Santa Fe | por definir.

Deportivo Pereira vs Jaguares | por definir.

América de Cali vs Fortaleza | por definir.

Once Caldas vs Alianza | por definir.

Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín | por definir.

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto | por definir.

Millonarios vs Deportivo Cali | por definir.

Boyacá Chicó vs Junior | por definir.

La Copa Colombia se queda en vilo

Una cosa es mover las jornadas de una fase como la primera de la Liga, pero otra bien distinta es hacerlo para un certamen que va en sus etapas de eliminación directa. Una interrupción de la competencia conlleva que el formato se quede completamente estancado mientras se puede definir a los equipos que avanzan y esa es la gravedad con el calendario de la Copa Colombia.

Lo peor de todo es que, aunque ya había programación para casi todos los juegos de los octavos de final del torneo que reúne a equipos de primera y segunda división, ni siquiera se había acabado con la instancia anterior. El duelo de vuelta entre Unión Magdalena y Santa Fe seguía pendiente y sin programación. Fortaleza ya estaba con su calendario a la deriva mientras esperaba a su rival. No obstante, otra buena cantidad de partidos de ida de los octavos que se iban a jugar esta semana han quedado postergados:

Unión Magdalena vs Santa Fe (fase 1B) | por definir.

Fortaleza vs rival pendiente | por definir.

Deportivo Cali vs Atlético Nacional | por definir.

Internacional de Bogotá vs Real Cundinamarca | por definir.

Alianza vs Once Caldas | por definir.

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto | por definir.

Millonarios vs Barranquilla | por definir.

Deportes Tolima y Santa Fe, a mover cuatro partidos… ¡como mínimo!

Las afectaciones al calendario también llegan al plano internacional. Deportes Tolima recibía a Independiente del Valle por Copa Libertadores, mientras que Santa Fe era local ante River Plate por Copa Sudamericana. No obstante, Conmebol entendió que la calamidad exigía dejar suspendidos estos duelos. Evidentemente, los juegos de vuelta, que estaban para la siguiente semana, también deberán moverse para no afectar la ventaja de la localía para cerrar la llave.

Hasta ahí, se sabe que los dos equipos colombianos van a tener que mover cuatro de sus partidos para fechas que se van a confirmar más adelante, pero el alcance de esta situación va más allá. Como no hay tiempo de nada en la programación del fútbol colombiano, lo más probable es que también se les deban mover jornadas de liga. Además, por el lado de Santa Fe, lo de la Copa Colombia seguirá frenado para sus propios efectos y para los equipos que vienen en su línea del cuadro de desarrollo.

Deportes Tolima vs Independiente del Valle (Copa Libertadores) | por definir.

Santa Fe vs River Plate (Copa Sudamericana) | por definir.

Independiente del Valle vs Deportes Tolima (Copa Libertadores) | por definir.

River Plate vs Independiente del Valle (Copa Sudamericana) | por definir.

Hasta aquí, se ha relatado todo lo que está aplazado en los campeonatos que involucran a equipos de la primera división, contando 28 compromisos como mínimo. El panorama es mucho peor si se observa que también se ha dejado en el aire lo concerniente al Torneo BetPlay Dimayor de segunda categoría y lo relativo a la Liga Femenina. Encontrar los espacios para la utilización de los estadios en todas las competencias va a ser otro dolor de cabeza. Si acontece otro imprevisto o se atraviesa algún concierto, el problema crecerá.

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