¡Messi se prepara para su último baile con Argentina! Ya hay fecha para su partido de despedida

Bolivia, Burkina Faso y Benín serán los próximos rivales de Argentina en las fechas FIFA de septiembre y octubre, escenarios para el adiós de Messi

Todo listo para el adiós de Messi con Argentina | Reuters

La Asociación del Fútbol Argentino publicó este martes 15 de septiembre la lista de convocados de Lionel Scaloni para los partidos de la Albiceleste durante la fecha FIFA de septiembre-octubre. El nombre más destacado es el de Lionel Messi, quien tendría su último partido con la selección, tentativamente, frente a Benín el 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

La selección de Argentina jugará frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Serán tres partidos en territorio argentino para despedir a Leo Messi, el capitán que anunció su retiro del equipo nacional a través de una carta que escribió el 21 de julio, dos días después de perder la final de la Copa del Mundo 2026 ante España, aunque el escrito fue publicado hasta finales de agosto.

Argentina jugará primero en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre. Después, el equipo de la Albiceleste se trasladará a Buenos Aires para los partidos del sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y del martes 6 de octubre frente a Benín.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de la selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece”, declaró Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Futbol de Argentina (AFA), en un mensaje de redes sociales.

Los tres encuentros tendrán un significado especial para la selección argentina, pues servirán como escenario para decirle adiós a Leo Messi después de poco más de dos décadas con el equipo nacional. Sin embargo, la despedida estará condicionada por la sanción que la FIFA le impuso a Argentina tras los incidentes registrados en la final del Mundial 2026. El castigo contempla distintas medidas para los próximos compromisos internacionales: el primer partido tendrá un aforo reducido al 50 por ciento, mientras que las condiciones para el segundo encuentro todavía están sujetas a una resolución.

Además de las restricciones para los partidos, la sanción también afecta directamente a la convocatoria de Lionel Scaloni. Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada no fueron contemplados debido a las suspensiones que recibieron por su participación en los incidentes de la final. La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó castigos para los futbolistas argentinos por las agresiones contra elementos de España en la final de la pasada Copa del Mundo, que se disputó en Nueva York y Nueva Jersey.

Lionel Messi ya se había despedido de sus compañeros tras la final del Mundial 2026. De acuerdo con información de Olé de Argentina, el capitán esperó unos minutos después de ingresar al vestuario para reunirse con el grupo y comunicarles que no tenía intención de disputar otro partido con la selección. En ese momento, el atacante del Inter Miami dedicó unas palabras de agradecimiento a los compañeros con los que compartió su aventura internacional durante casi 21 años y les pidió que mantuvieran unido al grupo que los llevó hasta esa final. Semanas después, el capitán anunció su retiro y ahora todo estaría listo para su homenaje de despedida.

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