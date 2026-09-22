Jugadores de Argentina piden la continuidad de Scaloni previo a la despedida de Messi

La selección argentina comenzó a reunirse este martes 22 de septiembre previo a los próximos partidos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín

Scaloni busca motivos para mantenerse al mando | Reuters

La selección argentina se reencontró este martes 22 de septiembre por primera vez tras perder la final del Mundial 2026, previo a los próximos partidos amistosos que servirán para despedir a Lionel Messi del conjunto nacional. Un grupo de medios de comunicación se concentró en los alrededores del recinto ubicado en Ezeiza, Buenos Aires, espacio donde varios futbolistas pidieron la continuidad del técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

Jugadores como Nicolás Paz, Cristian Romero, Leonardo Balerdi y Gianluca Prestianni, entre otros, no tuvieron reparo en expresar sus deseos de que haya continuidad en el banquillo, declaraciones que llegan en medio de las dudas en torno al futuro de Lionel Scaloni.

“Para mí es uno de los entrenadores más importantes, me hizo debutar, ojalá que siga”, declaró Nicolás Paz frente a los medios de comunicación que lo cuestionaron acerca del futuro de la dirección técnica de la Albiceleste. Cristian Romero replicó la misma idea: “Esperemos que siga. Es la persona principal en el armado de esta selección, así que obviamente esperamos que siga”.

La selección argentina todavía no se encuentra completa. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se unirán al grupo hasta el último partido de la próxima fecha FIFA de septiembre-octubre frente a Benín, encuentro que servirá para despedir a Messi después de 21 años en el equipo nacional. El capitán anunció su retiro de la selección después de perder la Copa del Mundo 2026.

Argentina jugará frente a Bolivia este 30 de septiembre en Córdoba; el 3 de octubre se medirá con Burkina Faso y el 6 del mismo mes ante Benín, estos dos últimos encuentros en el Estadio Monumental de Buenos Aires. En la convocatoria de los tres partidos destacan caras nuevas como Leonel Flores, Tomás Palacios, Tobías Andrada, Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. Sin embargo, los viejos conocidos coinciden en que el rumbo del equipo tendría que girar en torno a Lionel Scaloni.

“Fue él quien le dio todo a la selección en este último tiempo e hizo muy feliz a todos los argentinos”, indicó Gianluca Prestianni, una petición que se suma a la de Juan Musso: “Los éxitos que tuvo y lo que logró formar en la selección, nosotros le tenemos mucho cariño, mucho aprecio”.

De acuerdo con información de Transfermarkt, Lionel Scaloni cuenta con 104 partidos dirigidos, con 80 victorias, 14 empates y 10 derrotas, desde que tomó las riendas de Argentina hace ocho años. El contrato del técnico de la Albiceleste expira el 30 de diciembre y, hasta el momento, no hay una postura sobre la posibilidad de una renovación. El propio estratega declaró después de la final de la pasada Copa del Mundo que, cuando finalice su vínculo contractual, definirá su futuro. Por ahora, la atención parece estar enfocada en el retiro de Lionel Messi de la selección.

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