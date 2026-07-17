De Qatar 2022 a Estados Unidos 2026: asistir a una final de Copa del Mundo cuesta hasta 20 veces más

La final de la Copa del Mundo de 2026 en el estadio de Nueva York tendrá los precios de boletos más altos registrados históricamente, con entradas oficiales que alcanzan los $6,730 y opciones en el mercado de reventa que superan los $30,000

La final más cara de la historia, entradas multiplican su valor. Imago 7 / Reuters

La final de la Copa del Mundo de 2026 entre España y Argentina ya hizo historia incluso antes de disputarse. No solo será el primer partido por el título en un Mundial de 48 selecciones, sino también el más caro para los aficionados que quieran presenciarlo desde las tribunas del Estadio de Nueva York el próximo 19 de julio.

Los precios oficiales establecidos por la FIFA y, sobre todo, el mercado de reventa, muestran un incremento sin precedentes respecto a la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

Precios oficiales: el salto es histórico

Para la final del Mundial de Qatar 2022, los boletos oficiales para aficionados internacionales tuvieron un costo aproximado de 206 dólares la entrada más barata hasta los 1,607 dólares la más cara. A su vez, el costo del boletaje para esta justa mundialista oscila entre los 2,030 dólares el ticket más económico y 6,730 dólares el más costoso.

La FIFA también implementó por primera vez un sistema de precios dinámicos, con algunas localidades premium que llegaron a ofrecerse oficialmente hasta por 32,970 dólares, dependiendo de la demanda.

En términos porcentuales, el boleto más económico para la final aumentó casi 885%, mientras que el de mayor precio cuadruplicó el costo registrado hace apenas cuatro años.

Final España-Argentina rompe todos los récords de precios. Claro Sports

La reventa dispara aún más los costos

Si conseguir un boleto oficial resulta complicado, acudir al mercado secundario es todavía más costoso.

Durante Qatar 2022, las entradas para la final entre Argentina y Francia llegaron a revenderse entre 3,000 y 8,000 dólares, dependiendo de la ubicación y la cercanía al partido.

En contraste, para la final de 2026 los precios se dispararon desde las primeras semanas de venta con plataformas que arrojan precios desde aproximadamente 7,800 dólares para las localidades más económicas, asientos de zonas preferentes por encima de 13,000 dólares, mientras que paquetes y anuncios premium superan incluso los 30,000 dólares.

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