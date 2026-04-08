Ángel Di María, el héroe silencioso de la Selección Argentina

De vender carbón en Rosario a marcar en una final del Mundial, Ángel Di María construyó una historia única que lo convirtió en leyenda de Argentina

Cuando se habla de la selección de Argentina, los primeros nombres que vienen a la mente de los aficionados son los de Lionel Messi o Diego Armando Maradona, pero para que esos astros que vestían el número 10 levantaran una Copa del Mundo debían tener a su lado a estrellas de talla mundial, héroes sin capa que no les robaran reflectores, al contrario, que aumentaran la iluminación. En los últimos años, no hubo mayor héroe silencioso en la albiceleste que Ángel Di María.

El llamado ‘Fideo’, el niño de Rosario que creció armando bolsas de cartón en la carbonería de su padre y que llegó a una cancha de fútbol como recomendación médica ya que presentó un cuadro de hiperactividad, hoy es una de las leyendas más grandes en la historia del fútbol argentino.

¿Quién es Ángel Di María y cómo inició su carrera en el fútbol?

Su primer club fue El Torito, equipo que se encontraba a pocas cuadras de su casa y con el que su magia empezó a sobresalir. En dicho lugar llegó hasta a marcar un gol olímpico en contra de Rosario Central, momento que llamó la atención de Ángel Tulio Zof, quien convenció a su humilde familia para que se fuera a las filas de Central, equipo que se convirtió en su casa.

Debido a su contextura física, el flaco casi no participó en categorías inferiores de la selección, no obstante, sería cuestión de tiempo para que su convocatoria fuera inevitable. Sus buenos momentos en Rosario Central lo llevaron al Benfica en el año 2008, y a partir de ahí, el viejo continente y todo el mundo jamás olvidaría el apellido Di María.

¿Cómo fue el salto de Di María a Europa y su etapa en Real Madrid y PSG?

Curiosamente, ese año su mejor momento no fue llegar al fútbol portugués, pues del otro lado del planeta, en Beijing, se colgó una medalla de oro olímpica, logro que lo puso en el radar del pibe de oro, Maradona, quien lo llamó para las eliminatorias mundialistas y lo finalmente lo incluyó en la convocatoria de 23 futbolistas para el mundial de Sudáfrica 2010, el torneo que lo llevaría al club más importante del planeta, el Real Madrid.

Como Merengue, el Fideo conquistó seis títulos inolvidables, incluyendo una Champions League, una liga española, dos Copas del Rey, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa; a pesar de que salió de la capital española en 2015, se trasladó al este a la capital francesa. Con el PSG alzó 19 títulos, convirtiéndose en un histórico del club parisino.

¿Qué hizo Ángel Di María en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina?

El levantar tantos trofeos lo malacostumbró, y al llegar el Mundial de Qatar 2022, fue fundamental para poder alzar uno más, el más ansiado por cualquier futbolista. Di María jugó en cinco partidos que tuvo la albiceleste en medio oriente, chocando incluso contra la selección mexicana en fase de grupos, así como ante Países bajos en cuartos y ante Francia en la gran final.

A sus 34 años estaba en la justa mundialista como uno de los referentes del grupo, y eso lo demostró ante los galos en la lucha por el campeonato, marcando uno de los goles que le dio eventualmente a su país el tercer título en la historia.

Han sido decenas, cientos incluso de estrellas argentinas que nos ha regalado el fútbol, pero ninguna ha sido como Ángel Di María. No es el más grande, no es el más fuerte, no es el máximo referente, pero sí es una leyenda cuyo nombre nunca dejará de sacar sonrisas.

El camino de Di María hasta marcar en la final del Mundial 2022. Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El conteo regresivo de Claro Sports rumbo al Mundial 2026 continúa avanzando y ahora es turno de Ángel Di María, quien aparece en el lugar 64 del ranking de los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales. El argentino se ganó su lugar gracias a su impacto directo en Qatar 2022, donde fue determinante en la final ante Francia con un gol que encaminó el título para la albiceleste. Su presencia en esta lista lo coloca junto a figuras históricas del torneo y confirma su peso en los momentos más importantes, consolidándolo como uno de los futbolistas que dejaron huella en la máxima cita del fútbol.

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