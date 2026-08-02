Las primeras palabras de Tarik Skubal tras su llegada a los Dodgers

La incorporación de Tarik Skubal se suma a una rotación inicial temible en la MLB con Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Blake Snell, Tyler Glasnow y Roki Sasaki

Tarik Skubal | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Una vez más, Los Angeles Dodgers han dado la campanada con la confirmación del abridor Tarik Skubal quien llega procedente de los Detroit Tigers, organización en la que se consolidó como uno de los pitchers elite a lo largo de sus nueve temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas.

Los actuales bicampeones de Serie Mundial llegaron a un acuerdo para hacerse de los servicios de Skubal a cambio del jardinero Zyhir Hope y los pitchers diestros River Ryan y Brady Smith; lo que los coloca una vez más como favoritos para llevarse la corona en la MLB. NOTA COMPLETA AQUÍ.

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