Dodgers y una mala racha que podría ser un buen augurio para la Serie Mundial

Los Dodgers sufrieron su séptima derrota consecutiva tras caer 4-3 ante los Diamondbacks por un jonrón de Ryan Waldschmidt

Dodgers podría ir a la Serie Mundial | IMAGN IMAGES via Reuters

Hay momentos de una temporada de Grandes Ligas que parecen marcar un punto de quiebre. Para los Dodgers, el actual es uno de ellos. Los Angeles atraviesa una de sus peores rachas recientes después de caer por séptima ocasión consecutiva, esta vez ante los Diamondbacks por 4-3, con un cuadrangular de dos carreras de Ryan Waldschmidt en la novena entrada.

La derrota amplió el mal momento de los angelinos, que todavía no conocen la victoria en agosto. Sin embargo, el calendario y la historia ofrecen un dato que puede cambiar la perspectiva sobre lo que ocurre en Los Angeles. La última vez que los Dodgers perdieron siete juegos consecutivos fue en julio de 2025. Aquella racha también llegó en plena temporada regular y terminó por convertirse en una de las últimas turbulencias antes de que el equipo conquistara la Serie Mundial de 2025. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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