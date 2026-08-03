Skubal toma el mando de la rotación de Dodgers

Tarik Skubal debutará el martes con los Dodgers ante los Cubs y encabezará una rotación golpeada por lesiones en la recta final

Los Dodgers preparan el estreno de Skubal. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Tarik Skubal ya tiene fecha para debutar con los Dodgers. El zurdo realizará su primera apertura con la novena de Los Ángeles el próximo martes ante los Chicago Cubs en Wrigley Field, luego de convertirse en uno de los movimientos centrales del cierre de cambios de la MLB.

Su llegada responde a las bajas que han afectado la rotación angelina, entre ellas las de Shohei Ohtani, Tyler Glasnow y Blake Snell. Skubal, vigente bicampeón del Premio Cy Young, asumirá un papel principal en un cuerpo de lanzadores que busca sostener las aspiraciones de los Dodgers rumbo a otra Serie Mundial. LEE LA NOTA COMPLETA

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