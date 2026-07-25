El sello latino de la perfección: Los lanzadores que dominaron la MLB con un inning inmaculado

El béisbol es un deporte de números, paciencia y milagros matemáticos.

Gavin Williams | Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

Cuando se habla de dominio absoluto en la lomita, pocas proezas superan la estética y la dificultad de un inning inmaculado: retirar a tres bateadores consecutivos utilizando exactamente nueve lanzamientos y nueve strikes, sin admitir una sola bola mala.

Gavin Williams lanzó un inning inmaculado el 23 de julio de 2026 jugando para los Cleveland Guardians contra los Minnesota Twins. Logró la hazaña en el tercer episodio recetando tres ponches con exactamente nueve lanzamientos a Byron Buxton, Ryan Jeffers y Josh Bell.

Mientras las Grandes Ligas siguen registrando episodios memorables, vale la pena voltear a ver la historia para destacar la huella imborrable que los serpentineros latinoamericanos han dejado en esta selecta lista de la sabermetría y el pitcheo de élite.

¿Qué es un inning inmaculado y por qué es tan exclusivo?

Para comprender la magnitud de lo que logran estos lanzadores, hay que entender la exigencia de la regla:

Se deben conseguir tres ponches consecutivos en una misma entrada.

en una misma entrada. Se deben utilizar exactamente nueve lanzamientos .

. Todos los pitcheos deben cruzar la zona de strike (ya sean cantados, abanicados o conectados de foul).

Si el lanzador tira una sola bola mala, el conteo se arruina. Si el bateador conecta un roletazo o elevado al primer pitcheo, la inmaculada desaparece. Estadísticamente, ver un inning inmaculado es un evento mucho más raro y difícil de presenciar que un juego sin hit ni carrera (No-Hitter), como el que lograron los Astros de Houston, esta temporada, encabezado por el japonés Tatsuya Imai.

El legado latino: los serpentineros que hicieron historia con nueve pitcheos

A lo largo de la historia de las Grandes Ligas, han sido varios los serpentineros latinoamericanos que han alcanzado la perfección absoluta de un inning inmaculado; sin embargo, este listado selecciona rigurosamente a la auténtica élite de la región. No se trata únicamente de haber hilvanado nueve strikes consecutivos, sino del peso específico de sus nombres, el impacto cultural de sus legados y la brillantez de unas trayectorias que los consagran como leyendas indiscutibles del béisbol:

Pedro Martínez (República Dominicana): El 18 de mayo de 2002, vistiendo la franela de los Boston Red Sox, demostró su categoría de Salón de la Fama al recetar tres ponches perfectos en la primera entrada frente a los Seattle Mariners, abanicando de forma consecutiva a Ichiro Suzuki, Mark McLemore y Ruben Sierra.

El 18 de mayo de 2002, vistiendo la franela de los Boston Red Sox, demostró su categoría de Salón de la Fama al recetar tres ponches perfectos en la primera entrada frente a los Seattle Mariners, abanicando de forma consecutiva a Ichiro Suzuki, Mark McLemore y Ruben Sierra. Fernando Valenzuela (México): El 7 de agosto de 1981, vistiendo la franela de Los Angeles Dodgers, inmortalizó aún más la era de la “Fernandomanía” al dominar a los Cincinnati Reds en el tercer episodio con nueve lanzamientos perfectos, coronando la joya con tres ponches seguidos frente a Danny Jackson, Eddie Milner y Dave Concepción. Fue uno de los grandes momentos del sonorense.

El 7 de agosto de 1981, vistiendo la franela de Los Angeles Dodgers, inmortalizó aún más la era de la “Fernandomanía” al dominar a los Cincinnati Reds en el tercer episodio con nueve lanzamientos perfectos, coronando la joya con tres ponches seguidos frente a Danny Jackson, Eddie Milner y Dave Concepción. Félix Hernández (Venezuela): El 17 de junio de 2008, vistiendo la franela de los Seattle Mariners, grabó su apodo de “El Rey” al dominar de forma inmaculada el cuarto episodio ante los Florida Marlins en una noche mágica en el Safeco Field.

El 17 de junio de 2008, vistiendo la franela de los Seattle Mariners, grabó su apodo de “El Rey” al dominar de forma inmaculada el cuarto episodio ante los Florida Marlins en una noche mágica en el Safeco Field. Edwin Díaz (Puerto Rico): El 2 de junio de 2018, vistiendo la franela de los Seattle Mariners, desató la locura de las trompetas al sellar el noveno inning de manera inmaculada y asegurar el salvamento ante los Tampa Bay Rays.

El 2 de junio de 2018, vistiendo la franela de los Seattle Mariners, desató la locura de las trompetas al sellar el noveno inning de manera inmaculada y asegurar el salvamento ante los Tampa Bay Rays. Aroldis Chapman (Cuba): El 12 de mayo de 2021, vistiendo la franela de los New York Yankees, utilizó toda la potencia de su recta de más de 100 millas para fulminar el noveno inning de forma inmaculada contra los Minnesota Twins.

Datos duros: la rareza de la hazaña frente a otros hitos

Para dimensionar el valor de estos registros latinoamericanos, basta con compararlos con otros grandes momentos del diamante:

Juegos Perfectos: Solo se han registrado 24 en toda la historia oficial de la MLB. Apenas en junio pasado, Yoshinobu Yamamoto estuvo cerca de tener uno en su cuenta.

Solo se han registrado 24 en toda la historia oficial de la MLB. Apenas en junio pasado, Innings Inmaculados: Es un club sumamente exclusivo que apenas supera los 110 episodios en más de un siglo y medio de béisbol organizado.

Es un club sumamente exclusivo que apenas supera los 110 episodios en más de un siglo y medio de béisbol organizado. Juegos Sin Hit ni Carrera: Se han superado los 320 en la historia de las mayores.

Esto confirma que un inning inmaculado es, por margen amplio, una de las ejecuciones más complejas y fugaces del deporte profesional.

Precisión sin fronteras en el diamante

Ya sea con el dominio reciente de nuevas promesas en la lomita o recordando las actuaciones magistrales de leyendas latinas como Félix Hernández y Ugueth Urbina, el aporte de América Latina al arte del pitcheo en la MLB sigue más vigente que nunca. Nueve lanzamientos, nueve strikes y tres ponches: la definición más pura de la perfección en el mejor béisbol del mundo.

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