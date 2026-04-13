Mets vs Dodgers, la serie más cara en la historia de las Grandes Ligas: ¡más de 1,000 millones de dólares!

Los Angeles y Nueva York, los equipos más caros del béisbol, inician una serie de tres partidos en Dodger Stadium

Dodgers y Mets, con más de 1,000 millones de dólares en nómina | Imagn Images

El lunes 13 de abril, en Los Angeles, inicia una de las series más esperadas de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, cuando los bicampeones Dodgers reciban a los Mets. Hablamos de las novenas con nóminas más caras en todo el béisbol, con peloteros de más de 1,000 millones de dólares, en lo que será la serie más cara en la historia de Major League Baseball.

Mucho se ha hablado de cómo los Dodgers están ‘arruinando el béisbol’, aprovechándose de los contratos diferidos para hacerse con Shohei Ohtani, Yoshimobu Yamamoto y más recientemente Kyle Tucker, pero los Mets están apenas detrás de ellos en el gasto, tanto en los contratos como en el impuesto que deben de pagar por ser uno de los nueve equipos por encima del tope salarial en el mejor béisbol del mundo.

En 2025, Dodgers y Mets disputaron la primera serie en la historia de la MLB con más de $1,000 millones de dólares (según datos de Spotrac, fueron $586.7 millones de Los Angeles y $438.3 de Nueva York para superar los $1,025 millones de dólares), pero en 2026 las cifras son mayores. Es cierto que los Mets dejaron ir a Jeff McNeil, Pete Alonso, Brandon Nimmo y Starling Marte, pero traer a Bo Bichette y Jorge Polanco les deja arriba en 505.6 millones de dólares. Dodgers técnicamente gastó menos esta temporada ($574.8) que en 2025.

Los 10 equipos que más gastan en la temporada 2026 de MLB, según Spotrac

Equipo Contratos Límite vs tope salarial Estimación de impuesto Gasto total estimado Dodgers $413,219,913 -$169,219,913 $161,541,904 $574,761,817 Mets $380,272,191 -$136,272,191 $125,299,410 $505,571,601 Yankees $336,380,159 -$92,380,159 $77,018,175 $413,398,334 Phillies $312,612,269 -$68,612,269 $50,873,496 $363,485,765 Blue Jays $309,532,525 -$65,532,525 $34,379,273 $343,911,798 Red Sox $264,137,422 -$20,137,422 $6,057,717 $270,195,139 Padres $255,428,178 -$11,428,178 $3,428,453 $258,856,631 Cubs $248,393,135 -$4,393,135 $878,627 $249,271,762 Braves $247,302,113 -$3,302,113 $660,423 $247,962,536 Tigers $239,872,987 $4,127,013 $239,872,987

Dodgers y Mets tienen además a los cuatro jugadores más caros de todo el béisbol en cuanto a salario anual:

Shohei Ohtani (Dodgers): 70 millones de dólares anuales Kyle Tucker (Dodgers): 60 millones de dólares anuales Juan Soto (Mets): 51 millones de dólares anuales Bo Bichette (Mets): 42 millones de dólares anuales (empatado con Zack Wheeler, de los Phillies)

El dinero compra la felicidad… solo a los Dodgers

Dodgers ha elevado su gasto de manera considerable desde que fueron vendidos en 2012. Solo ese primer año se perdieron los Playoffs, con 90 victorias cada año salvo en 2020 por la pandemia. Han llegado en cinco ocasiones a la Serie Mundial, ganando en 2020, 2024 y 2025.

Se podría decir que es la época dorada de los Dodgers y que el dinero les compró los campeonatos, pero no ha sido así para otras novenas que han gastado millonadas sin nada a cambio. Mets, desde que fueron vendidos en 2020 a Steve Cohen, no han tenido el éxito deportivo de los californianos. De hecho, han calificado a los Playoffs en solo dos de las últimas seis temporadas, sin llegar a la Serie Mundial. Lo más cerca que estuvieron fue en 2024, cuando cayeron en seis partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional… ante los Dodgers.

Los Mets llegaron por última vez al Clásico de Otoño en el 2015, cuando perdieron ante los Kansas City Royals, y no son campeones desde 1986, la serie de Billy Buckner ante los Red Sox. En 2026, las cosas no empezaron bien: previo a la serie en Dodger Stadium, Nueva York tiene marca perdedora (7-9), 4.5 juegos por detrás de Los Angeles. Solo Colorado y San Francisco tienen menos victorias (ambos con 6-10) en la Liga Nacional.

A unos 15 km. de distancia del Citi Field, también hay lágrimas del otro equipo neoyorkino porque las vitrinas llevan rato sin estrenar trofeos. Los Yankees han sido el equipo que más ha gastado en la Liga Americana desde el 2012 (salvo en 2018 y 2019 que les superó Boston) y solo tienen un viaje a la Serie Mundial en las últimas 13 temporadas. Si no se coronan este año, empatarán la mayor sequía de campeonato de su historia (1979 a 1995).

¿Cuándo juegan Mets vs Dodgers? Horario y dónde ver los partidos

La serie de tres partidos se jugará en el Dodger Stadium a partir del lunes. Estos son los horarios y probables abridores:

Lunes 13 de abril | Mets en Dodgers | 20:10 horas CDMX | Pitchers probables: David Peterson vs Justin Wrobleski

Martes 14 de abril | Mets en Dodgers | 20:10 horas CDMX | Pitchers probables: Nolan McLean Yoshinobu Yamamoto

Miércoles de abril | Mets en Dodgers | 20:10 horas CDMX | Pitchers probables: Clay Holmes vs Shohei Ohtani

Dodgers pagará la visita al Citi Field del 24 al 26 de julio, en los que serán los últimos tres partidos entre estos equipos en la temporada regular.

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