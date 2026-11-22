El zurdo estadounidense, ganador de dos premios Cy Young, está cerca de convertirse en el lanzador mejor pagado en la historia de las Grandes Ligas

Dodgers tenía el mejor bullpen de MLB | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Mets de Nueva York están a punto de concretar uno de los movimientos más importantes en la historia de las Grandes Ligas. La organización neoyorquina habría alcanzado un acuerdo con el lanzador zurdo Tarik Skubal por nueve temporadas y 450 millones de dólares, una operación que sacude el mercado de agentes libres rumbo a la campaña 2027 y que convertiría al estadounidense en el pitcher mejor pagado de todos los tiempos.

La información fue revelada este domingo por Mark Feinsand, de MLB.com, quien señaló que ambas partes llegaron a un acuerdo que todavía está pendiente de confirmación oficial por parte de los Mets. De concretarse, Nueva York sumaría a su rotación a uno de los brazos más dominantes del béisbol, con dos premios Cy Young y números que lo colocan entre los mejores lanzadores de los últimos años.

Los 450 millones de dólares superarían ampliamente el récord que Yoshinobu Yamamoto estableció con los Dodgers de Los Ángeles, cuando firmó por 325 millones y 12 temporadas antes del inicio de la campaña 2024. El nuevo compromiso representaría un promedio de 50 millones de dólares anuales para Skubal, quien acaba de cumplir 30 años y tendría asegurado su futuro contractual hasta el término de la temporada 2035.

Tarik Skubal, el lanzador que conquistó dos premios Cy Young consecutivos

El interés que despertó Skubal en la agencia libre tiene su explicación en el rendimiento que mostró entre 2023 y 2026. Durante ese periodo registró una efectividad de 2.47, un EFE+ de 169 y un FIP de 2.42, además de una relación de 6.94 ponches por cada base por bolas concedida. Estas estadísticas reflejan la regularidad que mantuvo frente a las ofensivas rivales y su capacidad para controlar los encuentros desde la lomita.

Su consolidación llegó en 2024, cuando conquistó la Triple Corona de pitcheo de la Liga Americana gracias a sus 18 victorias, una efectividad de 2.39 y 228 ponches. Aquella actuación le permitió obtener de manera unánime su primer premio Cy Young. Un año después confirmó su dominio con una efectividad de 2.21 y 241 ponches en 195.1 entradas, cifras que le dieron su segundo reconocimiento consecutivo y lo convirtieron en el duodécimo pitcher en conseguir esa distinción en campañas seguidas.

Sin embargo, su camino hacia el contrato histórico también estuvo marcado por problemas físicos. En mayo de 2026 tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el codo izquierdo, aunque la utilización de un procedimiento NanoScope permitió reducir su recuperación. El zurdo regresó a la actividad el 13 de junio, aproximadamente seis semanas después de la operación, y consiguió recuperar su nivel competitivo antes de finalizar la temporada.

De Detroit a Los Ángeles: el camino de Skubal hacia los Mets

La última campaña también representó un cambio importante en su carrera. Los Tigres de Detroit decidieron traspasarlo a los Dodgers de Los Ángeles el 2 de agosto de 2026, a cambio de tres prospectos, ante la posibilidad de perderlo en la agencia libre. Lejos de disminuir su rendimiento, Skubal cerró sus últimas 16 aperturas, incluidas 10 con los Dodgers, con una efectividad de 2.36 y una relación de 6.32 ponches por boleto.

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La trayectoria del estadounidense comenzó lejos de los contratos millonarios. Detroit lo seleccionó en la novena ronda del Draft de 2018, procedente de la Universidad de Seattle, después de que una cirugía Tommy John lo dejara fuera de actividad durante 2017. Debutó en las Grandes Ligas en 2020 y atravesó otro momento complicado en 2022, cuando una operación del tendón flexor interrumpió su temporada. Su regreso en julio de 2023 marcó el inicio de una etapa que transformó su carrera.

Ahora, los Mets buscan convertir a Skubal en la principal figura de su rotación para los próximos nueve años, con una inversión sin precedentes para un lanzador. Su llegada representaría una apuesta por competir al máximo nivel en la Liga Nacional, aunque la operación todavía deberá hacerse oficial. Mientras tanto, el acuerdo de 450 millones de dólares coloca a Nueva York como uno de los grandes protagonistas del mercado de invierno de la MLB.

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