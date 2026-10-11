Javier Aguirre y su misión con Valencia: sobrevivir al abismo para resucitar al gigante

El Vasco inicia su séptima etapa en LaLiga con el recuerdo de las salvaciones imposibles con sus equipos anteriores

El Vasco Aguirre, ante su séptima misión en España. | Claro Sports.

Javier Aguirre vuelve a un territorio que conoce como pocos. Más de dos décadas después de haber iniciado su historia en el fútbol español con Osasuna, el técnico mexicano asume ahora uno de los retos más delicados de su carrera: rescatar a un Valencia que se encuentra en zona de descenso y necesita una reacción inmediata.

La llegada del Vasco al banquillo de Mestalla representa además un nuevo capítulo en una trayectoria difícil de igualar para un entrenador mexicano. Valencia será el séptimo club español de Aguirre, después de sus etapas con Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Antes de iniciar esta nueva aventura acumulaba 466 partidos dirigidos en Primera División, cifra que lo coloca entre los técnicos con mayor recorrido en la historia del campeonato.

Pero más allá de los números, su carrera en España tiene un patrón que explica por qué el Valencia volvió a mirar hacia él: Aguirre se ha convertido en un especialista en tomar equipos bajo presión, simplificar su funcionamiento y competir por la permanencia cuando el margen de error prácticamente ha desaparecido.

Javier Aguirre, el bombero de España. | Claro Sports.

Osasuna (2002–2006): El milagro que cambió una cultura

El idilio de Javier Aguirre con el fútbol español comenzó en el verano de 2002, desembarcando en Pamplona tras dirigir a México en el Mundial de Corea y Japón. Lo que inició como una apuesta por la permanencia en El Sadar se transformó en una de las etapas más gloriosas e inspiradoras de la historia del Osasuna.

Durante cuatro temporadas, el mexicano llevó al conjunto navarro desde la pelea por la permanencia hasta el escenario europeo. En 2005 disputó la final de la Copa del Rey ante Betis y, un año después, Osasuna terminó cuarto en LaLiga, igualando la mejor posición de su historia y clasificándose a la fase previa de la Champions League.

Su balance fue de 177 partidos, 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas, con un proyecto que terminó transformando a un equipo acostumbrado a mirar la zona baja en un conjunto capaz de pelear por Europa.

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Durante cuatro temporadas completas (177 partidos dirigidos, con una efectividad del 46.52% de los puntos), Aguirre construyó un bloque rocoso, intenso y temible en el juego aéreo y el balón parado.

El punto álgido: En la campaña 2004/05, llevó al conjunto navarro a la final de la Copa del Rey (cayendo 2-1 en la prórroga ante el Real Betis).

En la campaña 2004/05, llevó al conjunto navarro a la final de la Copa del Rey (cayendo 2-1 en la prórroga ante el Real Betis). La consagración: En el curso 2005/06, firmó una gesta histórica al finalizar en la 4ta posición de LaLiga, clasificando por primera vez a Osasuna para la previa de la UEFA Champions League. Esta proeza le valió el reconocimiento de la UEFA como el Mejor Entrenador del Año en España.

Atlético de Madrid (2006–2009): devolver el prestigio a la élite europea

El éxito en Navarra abrió las puertas del Vicente Calderón en mayo de 2006. El Atlético de Madrid arrastraba una década convulsa tras su regreso de la Segunda División y necesitaba desesperadamente un estratega capaz de devolverle la jerarquía entre los grandes.

En sus dos temporadas y media al frente del club rojiblanco (131 partidos y un 54.45% de efectividad):

Retorno a Europa: En su primer curso clasificó al equipo a la Copa Intertoto y posteriormente a la Copa de la UEFA.

En su primer curso clasificó al equipo a la Copa Intertoto y posteriormente a El hito Champions: En la temporada 2007/08, logró el objetivo prioritario al finalizar en la cuarta posición con 64 puntos, metiendo al Atlético en la UEFA Champions League tras 12 años de dolorosa ausencia.

Pese a superar la fase de grupos europea en la campaña 2008/09, una racha de nueve partidos sin ganar a principios de año precipitó su salida en febrero de 2009, dejando un legado indispensable para la posterior consolidación del club en la aristocracia europea.

Zaragoza (2010-2011): una salvación en la última jornada

Su siguiente gran desafío apareció en noviembre de 2010. El Zaragoza era último de LaLiga con siete puntos después de 11 jornadas cuando recurrió al entrenador mexicano.

Aguirre reorganizó al equipo y llevó la pelea por la permanencia hasta la última fecha. La salvación llegó con una victoria 2-1 ante Levante, gracias a dos goles de Gabi. Aquella campaña reforzó una etiqueta que lo acompañaría durante el resto de su carrera: el técnico capaz de competir cuando un equipo está contra las cuerdas.

La segunda temporada fue distinta. Los problemas económicos del club y una deuda superior a los 90 millones de euros complicaron el proyecto hasta provocar su salida en diciembre de 2011. Aguirre fue cesado en diciembre tras sumar 10 puntos en 17 partidos.

Partidos dirigidos: 45

45 Victorias: 13

13 Empates: 10

10 Derrotas: 22

Porcentaje de efectividad: 36.2%

Espanyol (2012-2014) y otra reacción desde el último lugar

Solo un año después apareció otra emergencia. Espanyol era último de la clasificación cuando contrató a Aguirre en noviembre de 2012.

El Vasco reapareció en Barcelona para sustituir a Mauricio Pochettino con el Espanyol en la última posición (9 puntos en 13 juegos). El efecto Aguirre fue fulgurante: fortaleció la medular, devolvió la confianza al grupo y firmó una segunda vuelta impecable que aseguró la permanencia matemática seis jornadas antes del final.

En la temporada 2013/14 consolidó al equipo en la zona media (puesto 14) antes de dar por concluida su etapa en Cornellà-El Prat.

Partidos dirigidos: 69

69 Victorias: 22

22 Empates: 18

18 Derrotas: 29

Porcentaje de efectividad: 40.58%

Leganés (2019–2020): La epopeya del heroísmo herido

Probablemente ninguna de sus misiones en España tuvo tantas dificultades como la del Leganés en 2019. La experiencia en Butarque quedará registrada como una de las batallas más dramáticas y admiradas en la carrera del técnico. Aguirre llegó en noviembre de 2019 con un Leganés colista que solo acumula 5 puntos en 12 jornadas.

Con una estructura de tres centrales y carrileros largos, el Vasco revivió al equipo. Sin embargo, el mercado invernal le asestó dos golpes devastadores: el Sevilla pagó la cláusula de Youssef En-Nesyri y el FC Barcelona reclutó fuera de mercado a Martin Braithwaite.

Privado de sus dos delanteros titulares y sin posibilidad reglamentaria de fichar sustituto, Aguirre mantuvo al equipo con vida hasta la última jornada de la temporada. Empató 2-2 frente al Real Madrid y tuvo oportunidades para marcar el gol que necesitaba durante los minutos finales. Finalmente descendió por un solo punto respecto al Celta de Vigo.

Fue la excepción dentro de una tendencia que define buena parte de la carrera española del entrenador.

Partidos dirigidos: 30 (26 en LaLiga y 4 en Copa del Rey)

30 (26 en LaLiga y 4 en Copa del Rey) Victorias: 9

9 Empates: 11

11 Derrotas: 10

Porcentaje de Efectividad: 42.22%

Mallorca (2022–2024) y el regreso a una final de Copa

En marzo de 2022, Mallorca recurrió a Aguirre con nueve jornadas por disputar y el equipo instalado en posiciones de descenso. El mexicano consiguió salvarlo en la última jornada y posteriormente construyó uno de sus proyectos más estables. En la campaña 2022-23 llevó al equipo al noveno lugar con 50 puntos y, un año después, alcanzó la final de la Copa del Rey.

Mallorca empató 1-1 contra Athletic Club y perdió el título en tanda de penaltis. Aguirre cerró su etapa después de garantizar tres permanencias consecutivas. Aquella final también confirmó una particularidad de su carrera: logró disputar la Copa del Rey con dos equipos alejados habitualmente de los presupuestos más altos del campeonato, primero Osasuna en 2005 y después Mallorca en 2024.

Su ciclo en la isla fue de una madurez competitiva (45.02%) notable:

Estabilidad liguera: En la 2022/23 catapultó al Mallorca a la novena posición con 50 puntos.

En la 2022/23 catapultó al Mallorca a la novena posición con 50 puntos. Subcampeón de Copa: En la temporada 2023/24 guio al Mallorca a la final de la Copa del Rey disputada en La Cartuja contra el Athletic Club, cediendo únicamente en la tanda de penaltis tras un 1-1 en los 120 minutos. Ratificó su tercera permanencia consecutiva antes de cerrar su brillante ciclo en mayo de 2024.

El balance de la supervivencia

En situaciones de emergencia extrema, el expediente de Javier Aguirre registra una efectividad del 80% de éxito en la lucha por no descender cuando toma a un equipo a mitad de temporada.

Club Condición de Entrada Resultado Final CA Osasuna (2002) Borde del descenso Salvado. Consolidado hasta llevarlo a Champions Real Zaragoza (2010) Colista en la J11 (7 pts) Salvado en la jornada 38 (Victoria vs Levante) RCD Espanyol (2012) Colista en la J13 (9 pts) Salvado 6 jornadas antes del final CD Leganés (2019) Penúltimo en la J12 (5 pts) Descendido a 1 punto de la salvación en la J38 RCD Mallorca (2022) Descenso a falta de 9 partidos Salvado en la J38 (Inicio de 3 años en Primera)

La contratación de Javier Aguirre por el Valencia CF responde al pragmatismo de una directiva acorralada y a la necesidad de un vestuario desorientado. Aguirre aporta vestuario, disciplina táctica, competitividad extrema a balón parado y un conocimiento enciclopédico de las tensiones del descenso. Con 466 batallas a sus espaldas (con una sola victoria en sus debuts: jornada 1 de la 2006/07 con el Atlético de Madrid ante Racing de Santander, casualmente, su próximo rival en el estreno con el Valencia) el estratega mexicano afronta en Mestalla una nueva oportunidad para demostrar porque es considerado el bombero por excelencia del fútbol español.