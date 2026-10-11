Racing de Santander vs Valencia en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 8

Javier Aguirre debuta como entrenador del Valencia ante Racing de Santander con la misión de sacar al conjunto naranjero de la zona de descenso

Racing de Santander vs Valencia, en vivo online | Claro Sports

El Valencia inicia una nueva etapa este domingo 11 de octubre con el debut de Javier Aguirre en el banquillo, en su visita al Racing de Santander por la jornada 8 de LaLiga 2026-27. El entrenador mexicano regresa al fútbol español para intentar rescatar a un equipo ubicado en puestos de descenso.

El Vasco afronta su séptima experiencia en Primera División, después de dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, clubes en los que acumuló experiencia tanto en la lucha por la permanencia como en la clasificación a competiciones europeas.

El compromiso en El Sardinero representa la primera prueba para un técnico que ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de equipos en situaciones complicadas. Aguirre consiguió evitar el descenso con Zaragoza, Espanyol y Mallorca, aunque no pudo repetirlo con Leganés en la temporada 2019-20.

Ahora deberá encontrar soluciones inmediatas para un Valencia que necesita sumar puntos y recuperar estabilidad. Del otro lado estará un Racing que también busca alejarse de la zona baja, en un enfrentamiento que marcará el comienzo de una nueva etapa para el conjunto visitante.

¿A qué hora inicia el Racing de Santander vs Valencia hoy 11 de octubre de 2026?

El partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga se disputará este domingo 11 de octubre en el Campos de Sport de El Sardinero, casa del Racing de Santander. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el debut oficial de Javier Aguirre como entrenador valencianista.

Alineaciones del Racing de Santander vs Valencia para la jornada 8, al momento

Racing de Santander (alineación probable): Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Matteo Prati, Iván Martín, Pablo García, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri.

Valencia (alineación probable): Stole Dimitrievski, Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà, Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra, Harvey Elliott, Ryunosuke Sato y Hugo Duro.

¿Dónde ver el Racing de Santander vs Valencia en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro podrá seguirse en México a través de Sky Sports, mientras que Claro Sports ofrecerá el seguimiento minuto a minuto, con el resultado, los goles, las estadísticas y las principales acciones del partido.