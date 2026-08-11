Cruz Azul vs Chicago Fire en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 3

Cruz Azul y Chicago Fire buscan amarrar su clasificación a los cuartos de final en un partido que será disputado este 13 de agosto en el Toyota Park

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Cruz Azul y Chicago Fire se enfrentan este jueves 13 de agosto en un partido de invictos que pondrá en juego el boleto directo a los cuartos de final de la Leagues Cup. Ambos equipos llegan con seis puntos y paso perfecto, por lo que una victoria asegurará el liderato del sector y el pase sin depender de criterios de desempate.

La Máquina derrotó 1-0 a Philadelphia Union y 2-1 a New York City FC, con Erik Lira como uno de los referentes de su mediocampo y José Paradela como goleador del torneo. El equipo de Joel Huiqui, además, superó un retraso en su vuelo de Nueva Jersey a Illinois por fallas mecánicas. Su objetivo apunta a lo más alto: conquistar el certamen y sumar su tercer título oficial del año.

Del otro lado, Chicago Fire llega con la confianza que le dieron sus triunfos ante Necaxa, por 2-0, y Santos Laguna, por 3-1. El conjunto de Gregg Berhalter cuenta con Robert Lewandowski como principal amenaza tras el primer gol del delantero polaco en el torneo. El choque representa una oportunidad para ambos clubes: el ganador se quedará con la cima de sus respectivos grupos y el boleto directo a los cuartos de final.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Chicago Fire de la Leagues Cup 2026

Cruz Azul y Chicago Fire se verán las caras este jueves 13 de agosto en el Toyota Park, en un partido que será clave para definir su futuro en el torneo. No te pierdas todos los detalles en Claro Sports con nuestro clásico minuto a minuto, donde podrás seguir en vivo las estadísticas, las jugadas más importantes y las reacciones de los protagonistas antes, durante y después del encuentro.

México y Centroamérica: 19:00 horas

19:00 horas Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT

21:00 horas ET y 18:00 horas PT Colombia : 20:00 horas

: 20:00 horas Argentina: 22:00 horas

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Chicago Fire para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Joel Huiqui podría mantener el 4-1-3-2 que ha utilizado en más de una ocasión con Cruz Azul, aunque el planteamiento podría sufrir ajustes ante el 4-3-3 que suele emplear Gregg Berhalter con el Chicago Fire. El enfrentamiento plantea un reto en la zona media: el esquema cementero puede generar superioridad con un mediocentro como Érik Lira y tres volantes por delante, pero deberá cuidar los espacios que puedan aparecer entre líneas ante la amplitud de los extremos del conjunto estadounidense.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos, Érik Lira, Jeremy Marquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernandez.

Kevin Mier, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos, Érik Lira, Jeremy Marquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernandez. Chicago Fire: Christopher Brady, Leonardo Barroso, Joel Waterman, Jack Elliott, Viktor Radojević, Robert Turdean, Mauricio Pineda, Anton Saletros, Jonathan Bamba, Robert Lewandowski y Maren Haile-Selassie.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Cruz Azul vs Chicago Fire

Cruz Azul y Chicago Fire cuentan con un solo antecedente oficial, previo al partido de la Leagues Cup 2026. Ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2019, con triunfo de La Máquina por 2-0 en campo neutral. Aquel resultado coloca al conjunto mexicano con ventaja en el historial, con una victoria, dos goles a favor y ninguna anotación recibida ante el cuadro de Chicago. El próximo encuentro representará el segundo capítulo entre ambas instituciones en la Leagues Cup.

Leagues Cup 2019 | Cuartos de final | 24-07-2019 | Cruz Azul 2-0 Chicago Fire

Pronósticos y momios del Cruz Azul vs Chicago Fire: ¿quién es favorito y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, Cruz Azul es el favorito para llevarse el triunfo en el tiempo regular ante Chicago Fire. Los momios colocan al actual campeón de la Liga MX con una línea de +115, mientras que el empate aparece en +250 y la victoria del conjunto estadounidense en +210. A pesar de la condición de visitante en el Toyota Park, el mercado refleja mayor confianza en La Máquina para quedarse con los tres puntos en este duelo de la Leagues Cup.

El mercado también apunta a un partido con goles, pues la línea de altas de 2.5 se ubica en -135, por encima de las bajas de 2.5, que tienen un momio de +105. Además, la plataforma establece en -175 la opción de que ambos equipos marquen, mientras que el “No” aparece en +130. Estas cifras anticipan un encuentro abierto y con oportunidades frente a las porterías, con Cruz Azul como favorito para imponer condiciones y mantener su buen momento ante Chicago Fire.

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