Cruz Azul vs Toluca en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 10

La Máquina recibe a los Diablos en la Jornada 10 del Apertura 2026. Los celestes buscan acercarse al liderato ante unos choriceros que llegan como líderes del torneo

Partidos en vivo: Cruz Azul vs Toluca | Claro Sports

La Liga MX Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados de la Jornada 10 con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Toluca, dos equipos ubicados en la parte alta de la clasificación y que llegan con objetivos distintos: La Máquina busca acercarse al liderato, mientras que los Diablos Rojos intentarán mantener el primer lugar del torneo.

El conjunto celeste llega a este compromiso después de una derrota ante Monterrey por marcador de 1-0, resultado que cortó una racha positiva en el campeonato. Antes de ese encuentro, Cruz Azul había conseguido triunfos ante San Luis, Puebla, Necaxa, Santos y América.

Por su parte, Toluca atraviesa un buen momento en el Apertura 2026. El equipo dirigido por Antonio Mohamed ocupa la primera posición de la tabla con 19 puntos después de nueve jornadas, producto de seis victorias, un empate y dos derrotas, además de registrar una diferencia positiva con 20 goles a favor y nueve en contra.

El duelo también representa una nueva edición de una rivalidad reciente con varios partidos cerrados. En sus cinco enfrentamientos más recientes, Cruz Azul y Toluca acumulan resultados equilibrados, con victorias para ambos equipos y empates que reflejan la paridad entre dos clubes que suelen pelear por los primeros puestos.

Fecha, horario y dónde ver el Cruz Azul vs Toluca del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Cruz Azul y Toluca por la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará este sábado 26 de septiembre a las 16:50 horas del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Azteca, donde La Máquina jugará como local. La transmisión del compromiso estará disponible a través del Canal 5, TUDN y VIX.

Fecha: 26 de septiembre de 2026.

26 de septiembre de 2026. Estadio : Azteca.

: Azteca. Horario: 16:50 horas, tiempo de la Ciudad de México.

16:50 horas, tiempo de la Ciudad de México. Dónde ver: Canal 5, TUDN y VIX.

Alineaciones probables del Cruz Azul vs Toluca para la jornada 10 de la Liga MX 2026

Para este encuentro, Cruz Azul podría presentar una formación con Andrés Gudiño en la portería, acompañado en defensa por Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco y Omar Campos. El mediocampo estaría conformado por Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela, mientras que el ataque tendría como referentes a Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos; Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, José Paradela; Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez.

Toluca, líder del campeonato, tendría como arquero a Luis García, con una línea defensiva integrada por Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Brian García. En la zona media aparecerían Edher Segura y Nicolás Castro, mientras que el sector ofensivo estaría ocupado por Jorge Díaz Price, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Brian García; Edher Segura, Nicolás Castro; Jorge Díaz Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho.

Antecedentes y últimos resultados del Cruz Azul vs Toluca en la Liga MX

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos muestran una serie pareja:

25/07/2026 | Toluca 1-3 Cruz Azul

07/02/2026 | Toluca 1-1 Cruz Azul

23/08/2025 | Cruz Azul 1-0 Toluca

19/04/2025 | Toluca 2-2 Cruz Azul

20/07/2024 | Cruz Azul 1-1 Toluca

El antecedente más reciente favorece a Cruz Azul, que derrotó a Toluca como visitante por marcador de 3-1 en el Campeón de Campeones 2026. Sin embargo, los duelos anteriores reflejan encuentros con pocos goles de diferencia y marcadores cerrados.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 10?

De acuerdo con los momios publicados por caliente.mx, el enfrentamiento llega con cuotas similares para ambos clubes:

Cruz Azul: +158

Empate: +250

Toluca: +158

Las cifras reflejan un partido sin un favorito marcado en las apuestas, con dos equipos que llegan ubicados en la zona alta del Apertura 2026. Toluca llega como líder general, mientras que Cruz Azul busca aprovechar su condición de local para sumar puntos ante uno de los mejores equipos del torneo.

Cruz Azul vs Toluca promete ser uno de los partidos destacados de la Jornada 10 del Apertura 2026, con dos planteles que han protagonizado enfrentamientos cerrados y que llegan con aspiraciones de mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX.

Te puede interesar