Rafael Márquez busca frenar dominio reciente de Colombia ante la Selección Mexicana

El Tri no sabe lo que es el triunfo ante los cafeteros en los últimos cuatro encuentros. La última victoria mexicana se ubica en el lejano 2010

El Tri sufrió un duro descalabro la última vez que se encontró a Colombia | Imago7

La Selección Mexicana enfrentará a Colombia en lo que será el primer compromiso de Rafael Márquez al frente del equipo, en un partido que también representa una oportunidad para modificar la tendencia reciente de la rivalidad. El combinado nacional llega con el objetivo de construir una nueva etapa y dejar atrás los resultados negativos de los últimos enfrentamientos ante el conjunto sudamericano.

El historial reciente entre ambos equipos muestra una ventaja para la selección sudamericana. En los dos encuentros más recientes registrados en la serie, el conjunto cafetalero consiguió imponerse ante el Tri: un triunfo 3-2 en diciembre de 2023 y una victoria 4-0 en octubre de 2025, resultados que marcan los últimos capítulos de una rivalidad con varios duelos a lo largo de las décadas. En total son cuatro derrotas las que los mexicanos han sufrido ante Colombia en los últimos cuatro encuentros.

El enfrentamiento entre México y Colombia cuenta con una historia que inició en 1938 y que suma partidos amistosos, Copa América y Copa Oro. Ambos equipos se han medido en 29 ocasiones, con una diferencia mínima en el balance general.

La Selección Mexicana registra 10 victorias, nueve empates y 10 derrotas ante los cafeteros, con 29 goles anotados por el Tricolor y 31 tantos para el conjunto colombiano. La igualdad en triunfos refleja una rivalidad que ha tenido diferentes etapas y escenarios a lo largo de los años.

Últimos cinco partidos entre México y Colombia

México 0-4 Colombia | Amistoso 2025

México 2-3 Colombia | Amistoso 2023

México 2-3 Colombia | Amistoso 2022

México 0-2 Colombia | Amistoso 2012

México 1-0 Colombia | Amistoso 2010

La primera parte de la serie tuvo resultados favorables para los verdes, como el triunfo por 3-1 en el amistoso de 1938 y el 2-1 conseguido en la Copa América de 1993. Sin embargo, Colombia poco a poco equilibró la balanza y también encontró resultados importantes, incluyendo victorias en amistosos recientes y participaciones en torneos internacionales.

De hecho, una de las primeras victorias relevantes de los colombianos ante México se dio en la final de la Copa América del 2001. En aquella ocasión, en el Estadio Nemesio Camacho, y ante más de 50 mil aficionados, un solitario gol de Iván Ramiro Córdoba le terminó dando a los locales el que es hasta el momento su único cetro continental.

Lozano estuvo en el último descalabro ante los colombianos | Imago7

Para Rafael Márquez, el duelo ante Colombia será parte de los primeros pasos de su gestión como entrenador de la Selección Mexicana. El exdefensa buscará que el equipo adopte una nueva idea de juego y consiga un resultado que permita iniciar con otra dinámica frente a un rival que ha ganado los últimos compromisos.

El partido también servirá como una nueva evaluación para los futbolistas convocados por Márquez, quienes buscan formar parte del proyecto rumbo al siguiente ciclo mundialista. Cada actuación será tomada en cuenta dentro de una etapa que comienza con partidos amistosos ante rivales de diferentes estilos.

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México y Colombia volverán a encontrarse con una historia de 29 enfrentamientos, 60 goles combinados y un balance de victorias dividido, pero con el antecedente inmediato favorable para los sudamericanos. Ahora, Márquez Álvarez está ante el reto de llegar con el Tri hasta el siguiente mundial, y el romper una tendencia negativa ante la selección de Colombia sin duda sería arrancar con el pie derecho.

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Los próximos encuentros del Tri los puedes disfrutar a través de Claro Sports Premium en YouTube mediante una suscripción mensual. La membresía tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes y permite acceder a las transmisiones disponibles dentro de la oferta Premium, sin anuncios ni interrupciones, además del canal lineal de Claro Sports.

La cobertura de la Selección Mexicana de Fútbol por Claro Sports contempla cerca de 76 encuentros entre 2026 y 2034, incluidos partidos amistosos, encuentros como local de eliminatorias mundialistas y los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Las transmisiones comenzarán con las ventanas internacionales de septiembre y octubre de 2026.

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