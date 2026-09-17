Inter Miami antes y después de Messi: de buscar identidad a conquistar cuatro títulos

La llegada del argentino en 2023 marcó un cambio en la historia de la franquicia. Su más reciente título fue la Campeones Cup 2026 ante Cruz Azul

Antes de Lionel Messi, Inter Miami era una franquicia en busca de identidad dentro de la MLS. Después de su llegada, el club inició una etapa en la que los campeonatos comenzaron a formar parte de su historia. En poco más de tres años, el equipo que llegó a la liga con la intención de consolidarse pasó a competir por trofeos y a construir una nueva etapa alrededor del futbolista argentino.

La diferencia entre ambos periodos se refleja en el recorrido deportivo. Desde su debut en 2020, Inter Miami tuvo que atravesar temporadas de ajustes, cambios en su estructura y procesos para formar una plantilla capaz de competir. La franquicia consiguió sus primeros triunfos, incorporó jugadores con experiencia internacional y buscó una identidad dentro de una liga con equipos consolidados.

Sin embargo, durante sus primeros años, los títulos no llegaron. El club vivió una etapa de construcción mientras intentaba establecer una base deportiva después de convertirse en una de las nuevas franquicias de la MLS.

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El camino de Inter Miami antes de Messi

Inter Miami debutó en la MLS el 1 de marzo de 2020 con una derrota ante Los Angeles FC. El primer gol en la historia del club llegó una semana después, cuando Rodolfo Pizarro marcó ante DC United.

La primera victoria de la franquicia llegó el 23 de agosto de ese mismo año frente a Orlando City. A partir de ahí comenzó un proceso en el que el equipo tuvo que definir su estructura deportiva, con cambios en el banquillo y movimientos dentro de la plantilla.

El primer entrenador en la historia del club fue Diego Alonso, quien dejó su cargo en enero de 2021. Posteriormente, Phil Neville tomó la dirección técnica mientras la organización continuaba con la construcción del proyecto.

Durante esa etapa llegaron futbolistas con recorrido internacional. Blaise Matuidi, campeón del mundo con Francia en 2018, se incorporó al equipo en 2020, mientras que Gonzalo Higuaín llegó ese mismo año después de su paso por clubes como Real Madrid, Napoli, Juventus y Chelsea. El delantero argentino tuvo momentos destacados con Inter Miami, como el triplete conseguido ante FC Cincinnati en 2022, pero cerró su etapa en la MLS sin conseguir títulos con el club.

También llegaron jugadores como DeAndre Yedlin y Leonardo Campana, quienes formaron parte de la evolución de la plantilla antes de la llegada de Messi. En esos primeros años, Inter Miami también enfrentó ajustes administrativos. En 2021, la MLS sancionó al club por incumplimientos relacionados con el manejo de la plantilla durante la temporada 2020, situación que llevó a modificaciones dentro de la organización. El equipo seguía en una etapa de crecimiento, pero todavía buscaba encontrar el camino para competir por campeonatos.

Messi cambia la historia del club

El anuncio de la llegada de Lionel Messi en 2023 modificó la expectativa alrededor de Inter Miami. El argentino llegó como una figura capaz de cambiar el panorama deportivo del equipo y su impacto se reflejó desde sus primeros encuentros.

Su debut coincidió con una etapa en la que el club encontró resultados inmediatos. En la Leagues Cup 2023, Inter Miami conquistó el primer título de su historia después de vencer a Nashville SC en la final. Ese campeonato marcó el inicio de una nueva etapa. El equipo pasó de buscar su primer trofeo a convertirse en un protagonista constante dentro de las competiciones que disputaba.

En 2024, Inter Miami logró el Supporters’ Shield, reconocimiento otorgado al equipo con más puntos durante la temporada regular de la MLS. Ese logro confirmó el crecimiento deportivo del conjunto dirigido por Gerardo Martino y le permitió sumar otro campeonato a sus vitrinas.

La siguiente temporada llegó otro momento importante para la franquicia. En 2025, Inter Miami conquistó la MLS Cup, el título más importante del futbol estadounidense, y aseguró su participación en la Campeones Cup de 2026.

Con la victoria ante Cruz Azul en la Campeones Cup 2026, el club sumó un nuevo trofeo y extendió una etapa en la que ha ganado al menos un campeonato durante cuatro temporadas consecutivas desde la llegada de Messi. Además, el astro argentino llegó a 100 goles con las Garzas, agrandando su leyenda con la institución.

Cuatro títulos desde la llegada del argentino

Desde que Messi se incorporó al equipo, Inter Miami ha levantado cuatro trofeos:

Leagues Cup 2023

Supporters’ Shield 2024

MLS Cup 2025

Campeones Cup 2026

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