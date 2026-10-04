Messi llega a su última concentración con Argentina: entrenamiento y asado antes de su despedida 

Lionel Messi se incorpora este domingo al plantel de Scaloni en Ezeiza, donde entrenará y compartirá un asado antes de enfrentar a Benín

Messi jugará su último partido con la camiseta argentina | Imago7

Lionel Messi comienza este domingo su última concentración como futbolista de la Selección Argentina. El capitán se trasladará de Rosario a Ezeiza para incorporarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni, dos días antes del amistoso frente a Benín en el estadio Monumental, programado para el martes 6 de octubre.

El futbolista realizará por la tarde el primero de los dos entrenamientos previstos antes de su despedida. La segunda práctica será el lunes, cuando el cuerpo técnico terminará de definir la formación para enfrentar al conjunto africano.

Messi fue convocado exclusivamente para este compromiso y no participó en los encuentros anteriores de la fecha FIFA frente a Bolivia y Burkina Faso. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi también se incorporarán al grupo para el duelo del martes.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Después del entrenamiento, la jornada continuará con un asado en el centro de concentración de la AFA. Leandro Paredes también estará presente en la cena pese a no formar parte de la convocatoria debido a la sanción que cumple tras la final del Mundial.

Emiliano Martínez confirmó que había hablado con el número 10 y explicó cuál será la intención del grupo durante estas últimas horas juntos: “Trataremos de mimarlo en lo poco que le queda”. Dibu compartió 55 partidos con el delantero y estuvo a su lado en cinco finales, cuatro de ellas ganadas.

Messi llegó a Argentina el viernes junto a su familia y se instaló en Funes, cerca de Rosario. El sábado permaneció fuera de la concentración y siguió a distancia la victoria 7-0 de Argentina sobre Burkina Faso, antes de trasladarse este domingo a Buenos Aires.

Scaloni también anticipó lo que espera para el último encuentro de su capitán. El entrenador señaló que la demanda de entradas superó ampliamente la capacidad del Monumental y reconoció que la selección entrará en una etapa diferente después de su retiro. “Sin él no va a ser lo mismo”, afirmó el técnico.

La despedida será este martes a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, frente a Benín. La AFA invitó a los campeones del mundo y a sus familias para acompañar el cierre. Messi llegará al partido con 207 apariciones, 125 goles, 68 asistencias y cuatro títulos con la Albiceleste.