El heredero de Messi: Scaloni revela quién será el nuevo capitán de Argentina

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, señaló en conferencia de prensa que Cristian Romero tendrá el privilegio de tener el gafete de capitán

Lionel Messi le dejará el gafete de capitán a Cristian Romero | Reuters

Argentina se medirá con Bolivia este miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido que marcará el inicio de la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. El ‘10’ no estará presente en este compromiso, ya que su incorporación al grupo está prevista para el enfrentamiento ante Benín, con el que la selección cerrará la fecha FIFA de septiembre-octubre. Sin su máxima figura en cancha, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comienza a dar sus primeros pasos hacia una nueva etapa y el técnico ya tomó una de las primeras decisiones de cara a ese futuro: Cristian Romero será el nuevo capitán del equipo.

Lionel Scaloni se sentó frente a los medios de comunicación en la última conferencia de prensa previa al amistoso contra Bolivia. Una de las preguntas estuvo relacionada con el futbolista que asumirá la responsabilidad de portar el gafete después de Lionel Messi y el entrenador argentino no dudó en revelar el nombre. “(El capitán) ya era Cuti después de Leo (Messi) y de Otamendi, el segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero va a ser Lautaro. Esos son para estos partidos”, declaró.

No será la primera vez que Cristian Romero asuma el rol de capitán. El defensor argentino ya ha tenido la oportunidad de portar la cinta en tres partidos con la selección. La primera ocurrió en la victoria por 1-0 ante Chile, durante las Eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial 2026. En octubre de ese mismo año, volvió a utilizar el gafete en el amistoso contra Venezuela, mientras que su antecedente más reciente se produjo en el triunfo por 2-1 ante Mauritania, previo al inicio de la Copa del Mundo de 2026.

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“Cuti, además de ser un gran jugador, puede llevar adelante la responsabilidad de la cinta. Todos querrán imitar a él. Tendrá que mejorar en muchas cosas. Todos sabemos que es muy voluntarioso, para no decir otra cosa. Tendrá que mejorarlo de ahora en adelante”, insistió Lionel Scaloni al hablar sobre las condiciones que Cristian Romero deberá mostrar en esta nueva etapa.

Después del partido frente a Bolivia, la selección argentina recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y el 6 de octubre jugará ante Benín, ambos compromisos en el Monumental de Buenos Aires. Lionel Messi se unirá al equipo para el encuentro del martes, en el que se espera un homenaje emotivo para el histórico capitán después de poco más de dos décadas con la selección argentina.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección el pasado 31 de agosto a través de una carta que habría escrito unos días después de la derrota ante España en la Copa del Mundo, aunque decidió publicarla varias semanas más tarde. Sin embargo, un informe de Olé Argentina señala que el futbolista ya había comunicado al resto de sus compañeros su decisión de poner punto final a su etapa con el equipo nacional. Con su despedida cada vez más cerca, Argentina comienza a preparar una nueva etapa y Cristian Romero será el encargado de portar por primera vez de manera oficial el gafete que durante años perteneció a Lionel Messi.