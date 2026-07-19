Resultado final del Mundial 2026: resumen, goles y marcador del 19 de julio

El equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió un partido cerrado con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra

España levantó el trofeo de campeón de la Copa del Mundo | REUTERS

La final del Mundial 2026 llegó a su desenlace con un duelo entre dos selecciones que marcaron una época reciente del futbol internacional. España y Argentina se enfrentaron por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que reunió a la generación española encabezada por jóvenes talentos y a una Albiceleste liderada por Lionel Messi en su último intento por ampliar su legado mundialista. El encuentro definió al nuevo campeón del mundo y cerró una edición histórica de la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Resultado de la final del 19 de julio en el Mundial 2026

España se proclamó campeona del Mundial 2026 después de derrotar a Argentina por 1-0 en la final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió un partido cerrado con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra y levantó la Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia.

La final enfrentó a dos selecciones con estilos distintos y protagonistas de distintas generaciones. Argentina buscaba repetir la gloria conseguida en Qatar 2022 con Lionel Messi como líder en su último Mundial, mientras que España llegó al encuentro respaldada por una generación que ya había conquistado la Eurocopa 2024 y buscaba completar su ciclo con el título mundial.

El partido mantuvo la tensión durante los 90 minutos y se extendió hasta el tiempo extra, donde España encontró la diferencia definitiva. Argentina tuvo oportunidades para igualar el marcador, pero la defensa española y las intervenciones de Unai Simón mantuvieron la ventaja hasta el silbatazo final.

Con el triunfo, España sumó su segunda estrella mundialista después de la conseguida en Sudáfrica 2010 y cerró el torneo con una racha histórica de partidos sin derrota. Para Argentina significó el cierre de la etapa mundialista de Messi, quien disputó su sexta Copa del Mundo y dejó el escenario internacional después de haber conquistado el título en 2022.

Rodri recibe el Balón de Oro del Mundial 2026 | Reuters

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate del Mundial 2026

Contrario a la fase de grupos, en las rondas de eliminación hay que encontrar sí o sí un ganador. Así que si hay empate al finalizar el segundo tiempo, vamos a la prórroga, que consiste en dos periodos de 15 minutos cada uno. No hay penaltis directo.

Si después de esa media hora de suplementario no hay ganador, ya se procede a la tanda de penaltis, cuyo reglamento indica que hay cinco disparos de cada equipo. En caso de seguir empatados tras esa media decena de cobros, se pasa a la muerte súbita: un cobrador por selección hasta que uno gane.

Agenda del 19 de julio: los partidos del Mundial de este domingo

En México, la final entre España y Argentina podrá verse por televisión abierta en el Canal 5 y Canal 7; así como en la plataforma de streaming de ViX Premium, de acuerdo con el esquema de transmisiones utilizado durante la fase final del torneo. La cobertura minuto a minuto también estará disponible a través de Claro Sports.

Para otras regiones, estas son las opciones anunciadas para seguir los partidos del Mundial 2026 por televisión y plataformas digitales:

México: ViX Premium, Canal 5 y Canal 7

ViX Premium, Canal 5 y Canal 7 Centroamérica: Tigo Sports

Tigo Sports Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN y Ditu

Caracol Televisión, Canal RCN y Ditu Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium

FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium Argentina: DSports, DSports 2, DSports+ y Paramount+

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