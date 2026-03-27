El Inter se quedaría con las ganas: Cholo Simeone apunta a seguir con el Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid habrían acordado no ejercer la cláusula de salida que tendría el técnico al final de la temporada 2025-26

Cholo Simeone se mantendría en el banquillo del Atlético | Reuters

Si no ocurre ninguna eventualidad, todo indica que Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone y el Atlético de Madrid prolongarán su vínculo de cara a la temporada 2026-27, independientemente de lo que suceda al cierre de la presente campaña. Ambas partes habrían llegado a un acuerdo para no ejercer la cláusula de salida existente al final de este ciclo, lo que refuerza la continuidad del proyecto deportivo encabezado por el técnico argentino; información surgida durante las primeras horas de este 27 de marzo.

A pesar del interés que supuestamente habría despertado en clubes como el Inter Milan, aunado a los rumores surgidos tras la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital, la realidad apunta a que Simeone seguirá al frente del equipo. Las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo en la planificación deportiva no se traducirían, por ahora, en una modificación en el banquillo.

De acuerdo con información de Diario AS, el entrenador de 55 años continuará como máximo responsable del Atlético de Madrid durante la campaña 2026-27. La decisión habría sido tomada de forma conjunta entre el club y el propio Simeone, optando por no activar la cláusula que le habría permitido quedar libre tras la Copa del Mundo de 2026.

El reporte también señala que, si bien existe la intención de dialogar más adelante sobre una posible extensión adicional del contrato, no hay urgencia por abordar ese escenario. La opción de prolongar la relación un año más se mantiene como una posibilidad abierta, bien valorada por la directiva, aunque todavía sin garantías concretas.

Simeone iniciará los trabajos de pretemporada en julio, en un contexto marcado por la llegada de nuevos inversionistas. Apollo Sports Capital, que adquirió el 55 por ciento de las acciones del club en marzo de 2026, planea una inyección de 100 millones de euros para reforzar la plantilla. Una apuesta económica significativa que, en principio, contará con la dirección del técnico argentino.

Todo parece indicar que la directiva se mantiene satisfecha con el trabajo de Diego Pablo Simeone tras más de 14 años al frente del equipo. Con 786 partidos dirigidos, el estratega sudamericano ha construido un balance de 465 victorias, 170 empates y 151 derrotas, además de conquistar ocho títulos que respaldan su gestión. Aunque existe un sector de aficionados que cuestiona la falta de un paso definitivo hacia mayores logros, otra parte de la afición valora la constancia competitiva del equipo, destacando que se ha mantenido en la pelea de forma regular, algo poco habitual antes de la llegada del “Cholo”.

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