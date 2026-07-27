Lionel Scaloni rompe el silencio tras perder la final: “Lo siento por no traer otra copa”

El técnico albiceleste pidió disculpas tras perder la final del Mundial, destacó el esfuerzo de Argentina y agradeció a jugadores, cuerpo técnico, AFA y aficionados

El entrenador agradeció el trabaho de todos | @lioscaloni

Lionel Scaloni publicó un mensaje en Instagram una semana después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España. El entrenador se dirigió a los aficionados, pidió disculpas por no haber conquistado el bicampeonato y destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores durante el torneo disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

La Albiceleste cayó por 1-0 el pasado 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro se definió durante los tiempos extra, cuando Ferran Torres marcó al minuto 106 el gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo. Argentina terminó como subcampeona después de defender el título obtenido cuatro años antes en Qatar.

Después de varios días sin realizar publicaciones sobre lo ocurrido, Scaloni eligió su cuenta de Instagram para comunicarse con los seguidores argentinos. El técnico reconoció que no acostumbra utilizar las redes sociales, pero consideró que ese espacio era el mejor medio para compartir las emociones que atravesó desde el final del partido.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, señaló. El seleccionador explicó que necesitó varios días para ordenar sus pensamientos antes de pronunciarse sobre la derrota.

Scaloni pide disculpas a los aficionados argentinos

“Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa”, escribió Scaloni en una de las partes centrales del comunicado. El entrenador lamentó no haber entregado una nueva alegría a los aficionados, aunque reconoció el respaldo que recibió el equipo durante toda la competencia.

Scaloni agregó que un nuevo campeonato habría permitido que muchas personas olvidaran, al menos durante algunos días, las dificultades de la vida cotidiana. Su mensaje no se concentró únicamente en el resultado de la final, sino también en los valores que el cuerpo técnico buscó transmitir a lo largo del proceso. “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros”, expresó. El técnico reveló que utilizaba esa palabra cuando hablaba del plantel con su esposa y destacó la forma en que los futbolistas enfrentaron los momentos de presión durante el Mundial.

El seleccionador mencionó “el esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo y el no bajar los brazos” como parte de las enseñanzas que dejó el torneo. También resaltó la disposición del grupo para continuar cuando los partidos se complicaban y cuando el cansancio comenzaba a limitar la respuesta física.

Scaloni hizo referencia a las críticas recibidas durante la competencia al mencionar la necesidad de “aguantar baldazos de agua fría”. El entrenador precisó, con letras mayúsculas, que algunos cuestionamientos provenían “de gente que no nos conoce”, aunque señaló que el plantel mantuvo su postura y continuó con el trabajo.

El esfuerzo como el principal trofeo de Argentina

Para el director técnico, mantenerse de pie cuando las piernas ya no respondían representaba parte del compromiso asumido por sus futbolistas. “Eso es el verdadero trofeo”, aseguró Scaloni al explicar que el desempeño del grupo no podía reducirse únicamente al marcador registrado en la final ante España.

El segundo lugar se produjo dentro de un ciclo en el que Argentina volvió a competir por los principales campeonatos. Con Scaloni en el banquillo, la selección conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. En 2026 volvió a disputar el título, pero no consiguió superar al conjunto español.

En el cierre del comunicado, el entrenador agradeció a los integrantes de su cuerpo técnico, a los jugadores y al personal de la Asociación del Fútbol Argentino. También reconoció el trabajo de quienes realizan sus labores sin aparecer frente a las cámaras para que el plantel encuentre las condiciones necesarias durante las concentraciones. “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA y a aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos”, escribió. Scaloni también dirigió unas palabras a los aficionados por las muestras de respaldo recibidas antes, durante y después de la Copa del Mundo.

El entrenador no utilizó la publicación para definir su continuidad al frente de la selección argentina. Su mensaje estuvo centrado en el recorrido del equipo, el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la afición, una semana después de perder la posibilidad de levantar otra Copa del Mundo.

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