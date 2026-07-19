Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial 2026: “Hay que levantarse, no hay otra opción”

El seleccionador Lionel Scaloni reconoció la superioridad española y lamentó no haber logrado el bicampeonato, aunque elogió el esfuerzo de sus jugadores

Scaloni habla tars perder la final del Mundial 2026 | REUTERS/Hannah Mckay

Lionel Scaloni enfrentó la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 con un mensaje de reconocimiento hacia sus futbolistas y de aceptación por el resultado. Después de caer ante España en el partido por el título, el entrenador de la Albiceleste aseguró que el equipo dejó todo en la cancha y destacó el camino recorrido hasta llegar nuevamente a una definición mundialista.

El técnico argentino reconoció la tristeza por no conseguir el bicampeonato, pero valoró el esfuerzo de un plantel que volvió a competir por el trofeo más importante del futbol internacional. “Siento tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo. Tengo un agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final”, expresó.

Scaloni señaló que llegar a la última instancia de una Copa del Mundo representa un logro que pocas selecciones pueden alcanzar. “Me guardo un enorme recuerdo de ellos y de lo que han hecho; lo que vale llegar hasta acá tiene una validez enorme porque cuesta un montón”, comentó después del encuentro.

Sobre el desarrollo de la final, el entrenador argentino fue claro al reconocer la superioridad de España durante el partido. “Han sido mejores, esa es la verdad”, afirmó. Aunque evitó profundizar en otros aspectos del recorrido de su selección, explicó que el equipo llegó a la definición en un momento exigente y ante un rival que terminó imponiéndose.

El estratega también destacó la importancia de aceptar la derrota con la misma actitud con la que se celebran las victorias. “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Hoy estamos demostrando que sabemos perder: perdimos el partido y asumimos las cosas”, aseguró.

Pese al resultado, Scaloni pidió no olvidar todo lo que Argentina construyó durante el torneo y en los últimos años. “Eso no hará que dejemos de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta aquí”, explicó, al resaltar el proceso que llevó al equipo nuevamente a disputar una final mundialista.

El entrenador también dedicó unas palabras a los aficionados argentinos y a sus jugadores por el esfuerzo realizado en el último partido. “Quiero agradecer a la gente, a mis jugadores y decirle al país que dimos todo”, señaló, destacando la entrega mostrada por sus futbolistas ante España.

Finalmente, Scaloni dejó un mensaje de cara al futuro y habló de la necesidad de continuar después del golpe de la derrota. “Al final, a veces se pierde y hay que levantarse otra vez; no hay otra opción”, concluyó, en una reflexión sobre la capacidad de Argentina para superar momentos difíciles después de una nueva final mundialista.

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