La llegada de Harden a Cleveland llevó a LeBron James rumbo a Philadelphia

La llegada de James Harden a Cleveland influyó para que LeBron James descartara a los Cavaliers y firmara con Philadelphia

James Harden cambió el futuro de LeBron James. Scott Galvin-Imagn Images

La incorporación de James Harden a los Cleveland Cavaliers influyó en la decisión de LeBron James de descartar un regreso a la franquicia y firmar con los Philadelphia 76ers. De acuerdo con el periodista Brian Windhorst, Cleveland había ganado fuerza como uno de los posibles destinos del máximo anotador histórico de la NBA.

El movimiento de los Cavaliers cambió la evaluación de LeBron, quien optó por unirse al proyecto de Philadelphia para continuar su carrera a los 41 años. La revelación muestra el efecto que tuvo la llegada de Harden en la agencia libre y confirma que Cleveland estuvo cerca de recuperar al jugador que encabezó su campeonato de 2016. LEE LA NOTA COMPLETA

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