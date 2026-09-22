Apertura 2026: ¿Hay partidos de la Liga MX durante la Fecha FIFA?

Mientras la selección mexicana disputará sus amistosos, los equipos del Apertura 2026 seguirán en competencia

La Liga MX no se detiene por la Fecha FIFA | Imago7

La Fecha FIFA de septiembre y octubre provocará una pausa en gran parte del fútbol internacional, pero la Liga MX mantendrá actividad durante este periodo. Aunque los partidos de selecciones ocuparán el calendario entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, los clubes mexicanos tendrán compromisos oficiales y amistosos.

El Apertura 2026 no tendrá una suspensión completa durante la ventana internacional. La jornada 10 del torneo se disputará con los 18 equipos en acción, mientras que algunos conjuntos aprovecharán los primeros días de octubre para disputar encuentros de preparación en Estados Unidos antes del regreso de la competencia local.

¿Cuándo se jugará la Jornada 10 del Apertura 2026 durante la Fecha FIFA?

La Liga MX programó la Jornada 10 del Apertura 2026 del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, por lo que todos los equipos tendrán actividad pese al calendario internacional de selecciones.

La fecha comenzará con el duelo entre Atlante y Monterrey, además de otros enfrentamientos que pondrán en juego puntos importantes para la clasificación del torneo.

Los partidos de la jornada 10 serán:

Atlante vs Monterrey

Xolos vs Atlas

Cruz Azul vs Toluca

Chivas vs Querétaro

Santos vs Pachuca

Tigres vs Puebla

Pumas vs San Luis

León vs FC Juárez

Necaxa vs América

¿Qué equipos de la Liga MX jugarán amistosos durante la Fecha FIFA?

Después de la actividad oficial de la jornada 10, algunos clubes de la Liga MX continuarán con partidos de preparación durante la primera semana de octubre.

Los encuentros amistosos permitirán a los equipos mantener ritmo competitivo durante la pausa internacional y servirán como una oportunidad para observar jugadores que no fueron convocados por sus selecciones.

Entre los partidos confirmados destaca el enfrentamiento entre América y Cruz Azul, que se disputará el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Los amistosos anunciados son:

América vs Cruz Azul | jueves 1 de octubre | Snapdragon Stadium

LA Galaxy vs Cruz Azul | domingo 4 de octubre | Dignity Health Sports Park

América vs Chivas | domingo 4 de octubre | Oakland Alameda County Coliseum

Monterrey vs Toluca | sábado 3 de octubre | Shell Energy Stadium

Pachuca vs México Sub 23 | 2 de octubre | Estadio Hidalgo

¿Cuándo regresará la Liga MX después de la Fecha FIFA?

La actividad del Apertura 2026 retomará su calendario después del cierre de la Fecha FIFA, que tendrá a la selección mexicana con cuatro compromisos internacionales ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

La jornada 11 del torneo está programada para disputarse del viernes 9 al domingo 11 de octubre, fecha en la que los clubes volverán a competir por puntos en la fase regular.

De esta manera, la Liga MX mantendrá movimiento durante una ventana internacional en la que, pese a la ausencia de varios futbolistas convocados a selecciones nacionales, los equipos continuarán con partidos oficiales y de preparación.

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