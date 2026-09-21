La Fecha FIFA sacude la pelea por el liderato de la Liga MX

La jornada 10 del Apertura 2026 se disputará durante la ventana internacional, con los tres primeros lugares separados por apenas dos puntos

Chivas, Toluca y América perderán a sus figuras para la jornada 10 | Imago 7

La Fecha FIFA aparece en uno de los momentos más cerrados del Apertura 2026 y amenaza con convertirse en un factor importante dentro de la pelea por el liderato. La Liga MX no detendrá su actividad durante la ventana internacional y la jornada 10 se disputará este fin de semana con varios clubes obligados a competir sin algunos de sus hombres clave.

Toluca, Chivas y América, los tres primeros lugares de la clasificación, son también los equipos con mayor presencia entre las distintas selecciones nacionales. Sin embargo, las bajas no afectarán a todos de la misma manera.

Los Diablos llegan como líderes con 19 puntos, Guadalajara aparece inmediatamente detrás con 18, mientras que América ocupa la tercera posición con 17 unidades y un partido menos. En una carrera tan apretada, cualquier tropiezo puede modificar por completo la parte alta de la tabla.

Toluca defenderá el liderato ante Cruz Azul con cuatro bajas

El desafío más complicado de los tres primeros lugares parece estar del lado del Toluca. Los Diablos Rojos llegan a la jornada 10 todavía como líderes, aunque lo hacen después de caer 3-2 ante Santos Laguna en el Nemesio Diez, resultado que frenó su marcha y redujo a nada su margen de error.

Ahora tendrán que visitar a Cruz Azul, cuarto de la clasificación con 15 puntos, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. La Máquina también llega necesitada de reaccionar después de perder 1-0 frente a Monterrey, por lo que ambos equipos afrontarán el compromiso con presión en la parte alta.

La escuadra de Antonio Mohamed tendrá que hacerlo sin cuatro jugadores convocados por sus respectivas selecciones. Everardo López y Jesús Gallardo estarán con México, Santiago Simón fue llamado por Argentina y Federico Viñas se incorporará con Uruguay.

El charrúa suma cuatro goles en el torneo y se ha convertido en una de las principales alternativas ofensivas del conjunto escarlata.

Chivas tiene seis convocados, pero solo perderá a dos ante Querétaro

Guadalajara aparece como el equipo con mayor cantidad de futbolistas considerados por la Selección Mexicana, con seis convocados, pero tendrá una ventaja importante respecto a Toluca y América: cuatro de ellos se incorporarán al Tricolor hasta después de disputar la jornada 10.

MÁS INFORMACIÓN: Alan Cervantes causa baja de la Selección Mexicana por una molestia muscular

Los únicos futbolistas que no estarán disponibles para enfrentar al Querétaro serán Tala Rangel y Roberto Alvarado. Por su parte, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval permanecerán con el Guadalajara para el compromiso de Liga MX y posteriormente se integrarán a la concentración de Rafa Márquez.

La diferencia puede ser considerable para unas Chivas que llegan apenas un punto por detrás de Toluca después de empatar 2-2 frente al América en el Clásico Nacional.

El Rebaño, sin embargo, tampoco tendrá un partido sencillo. Recibirá a uno Gallos que se ha convertido en una de las sorpresas del Apertura 2026, ocupa la quinta posición con 14 puntos y acumula tres partidos consecutivos sin perder.

Guadalajara tendrá que modificar la portería y compensar la ausencia de uno de sus principales atacantes, pero conservará buena parte de la estructura que lo ha llevado hasta la segunda posición del campeonato.

América tendrá cuatro ausencias ante un Necaxa que no levanta

América aparece apenas dos puntos por detrás del liderato y cuenta además con un partido pendiente, una circunstancia que mantiene a las Águilas plenamente involucradas en la lucha por la primera posición.

De los tres equipos que encabezan la clasificación, el conjunto azulcrema tendrá en el papel el rival más accesible durante la jornada 10. Los azulcremas enfrentarán a Necaxa, equipo que ocupa la posición 15 de la tabla y acumula siete partidos consecutivos de Liga MX sin conseguir una victoria.

Israel Reyes e Isaías Violante fueron convocados por México, Óscar Perea se incorporará con Colombia y Brian Rodríguez estará con Uruguay, por lo que Guillermo Almada tendrá que modificar distintas zonas de su alineación. Alan Cervantes también había recibido el llamado de la Selección Mexicana, pero causó baja de la convocatoria debido a molestias musculares.

Aunque el rival atraviesa un mal momento, el equipo de Coapa tendrá que afrontar el compromiso con una plantilla reducida precisamente cuando tiene la oportunidad de mantenerse a corta distancia del liderato y aprovechar cualquier tropiezo de Toluca o Guadalajara.

La Fecha FIFA puede alterar una carrera separada por solo dos puntos

La particularidad de disputar una jornada de Liga MX mientras las selecciones nacionales están en actividad introduce una variable adicional en una lucha por el liderato que ya era cerrada.

Entre Toluca, Guadalajara y América existen únicamente dos puntos de diferencia, mientras Cruz Azul permanece cerca con 15 unidades. Una victoria o una derrota durante la jornada 10 podría provocar cambios importantes en las primeras posiciones.

Pero el impacto de la Fecha FIFA no se limita únicamente a los jugadores que estarán ausentes este fin de semana.

Los clubes también deberán administrar el regreso de sus seleccionados después de viajes internacionales, minutos acumulados y distintos tiempos de recuperación. Para los equipos que disputan las primeras posiciones, cualquier molestia física o sobrecarga puede tener consecuencias más allá de una sola fecha.

Te puede interesar