Inter Miami vs León, en vivo la Leagues Cup 2026: Messi está en la banca y podría ver minutos
La escuadra de la MLS necesita ganar y esperar resultados, mientras León busca cerrar invicto la primera fase de la Leagues Cup
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Inter Miami vs León y a qué hora juegan?
El encuentro entre Inter Miami y León se disputa este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Nu Stadium de Miami. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 19:30 horas del Este de Estados Unidos. El propio Inter Miami confirmó las 7:30 p.m. ET como la hora de inicio del encuentro.
Para los aficionados en México, la transmisión estará disponible a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de los encuentros de la Leagues Cup 2026. El torneo confirmó que todos los partidos de la Fase Uno pueden seguirse mediante Apple TV, además de algunas transmisiones seleccionadas con otros socios televisivos.
Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026
Horario en México: 17:30 horas, tiempo del centro
Sede: Nu Stadium, Miami, Florida
Transmisión: Apple TV
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Inter Miami vs León
Esta es la alineación de Inter Miami, Messi está en la banca y podría ver minutos:
Rocco Ríos Novo
Gonzalo Luján
Micael dos Santos
Ian Fray
Noah Allen
Carlos Casimiro (Casemiro)
Rodrigo De Paul (C)
Telasco Segovia
Yannick Bright
Lovend’s Delinois
Daniel Pinter
Estos son los jugadores que salen a la cancha por parte de León:
Óscar Damián García Herrera (P)
Juan José Guevara Possú
Sebastián Ignacio Vegas Orellana
Fernando Beltrán Cruz
Iván Jared Moreno Füguemann
Daniel Felipe Arcila Rojas
Johan Sebastián Romaña Espitia
Jordi Cortizo de la Piedra
Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez
Sebastián Santos Rosales
José Iván Rodríguez Rebollar (C)
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Inter Miami vs León, según la IA?
Tomando como referencia el rendimiento de ambos durante las primeras dos jornadas, las bajas de Inter Miami, la situación de la clasificación y el momento de León, una proyección de IA coloca al conjunto mexicano con posibilidades importantes de sacar un resultado positivo. El pronóstico estimado es Inter Miami 1-2 León, aunque el escenario está lejos de ser definitivo por la obligación que tienen las Garzas de atacar desde el comienzo.
León llega con dos victorias, seis puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación, mientras que Inter Miami afronta un partido prácticamente de eliminación. Ese contexto puede favorecer a La Fiera si logra resistir la presión inicial y aprovechar los espacios que deje el cuadro estadounidense al adelantar sus líneas. Miami ya mostró problemas defensivos durante sus primeros encuentros de esta Leagues Cup, especialmente cuando pierde el balón y permite transiciones.
Sin embargo, Inter Miami conserva argumentos importantes, principalmente por jugar como local y contar con futbolistas como Rodrigo De Paul y Casemiro. Incluso la página oficial de Leagues Cup muestra una probabilidad previa que coloca a Miami con 47 por ciento de opciones de victoria, frente al 29 por ciento de León y 23 por ciento para el empate, datos proporcionados en su plataforma por Polymarket. Esa estimación no corresponde a la proyección de IA planteada aquí, pero muestra que el encuentro se presenta abierto pese al mejor momento del conjunto mexicano.
Para León, ganar significaría cerrar una primera fase perfecta con nueve puntos y eliminar cualquier dependencia de otros resultados. Inter Miami tiene una misión más complicada: necesita imponerse a La Fiera y después mirar el resto de la jornada para saber si los números le permiten continuar con vida. Todo queda listo para uno de los partidos con mayor presión de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
Inter Miami vs León, en vivo
Inter Miami y León se juegan buena parte de su futuro en la Leagues Cup 2026 este miércoles 12 de agosto, cuando se enfrenten en el Nu Stadium de Florida durante la tercera y última jornada de la Fase Uno. La Fiera llega con seis puntos y dos victorias, mientras que las Garzas acumulan tres unidades y necesitan ganar para conservar opciones de instalarse entre los cuatro mejores representantes de la MLS y avanzar a los cuartos de final.
El momento favorece al conjunto mexicano. León derrotó 1-0 a Nashville SC y después remontó para vencer 2-1 a Orlando City, resultados que le permiten depender de sí mismo en la pelea por la clasificación. Inter Miami, por su parte, comenzó con una victoria 4-2 ante Atlético de San Luis, pero posteriormente perdió 2-1 frente a Monterrey, resultado que complicó su panorama. Además, Lionel Messi no estará disponible ante León, después de viajar a Argentina por el fallecimiento de su padre, por lo que el cuadro de Florida tendrá que encontrar otras vías para generar peligro.