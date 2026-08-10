La Liga MX, contra las cuerdas: la MLS impone condiciones en la Leagues Cup 2026

De 36 enfrentamientos disputados entre ambas ligas durante las dos primeras fechas, los representantes mexicanos consiguieron 11 victorias, mientras que los estadounidenses se llevaron 22

La MLS ha mostrado superioridad en tan solo dos fechas | Reuters

La Leagues Cup 2026 ha dejado una fotografía que golpea a la Liga MX después de las primeras dos jornadas: los clubes mexicanos están perdiendo el pulso frente a la MLS. Los resultados muestran una diferencia que ya no puede explicarse únicamente por la localía o los viajes. De los 36 enfrentamientos disputados entre ambas ligas durante las dos primeras fechas, los representantes mexicanos consiguieron solo 11 victorias en tiempo regular, mientras que los clubes estadounidenses se llevaron 22, situación que colabora al argumento generalizado sobre si el nivel de la liga de los Estados Unidos ya superó al fútbol mexicano.

El contraste queda de manifiesto cuando se observa la clasificación del actual torneo. América, FC Juárez, Cruz Azul y León son los únicos representantes de la Liga MX que alcanzaron seis puntos después de dos partidos. Tigres aparece con cuatro, mientras Toluca, Monterrey y Atlante suman tres. A partir de ahí comienza una caída: Chivas tiene solamente una unidad y Pachuca, Tijuana, Santos Laguna, Atlas, Necaxa, Atlético de San Luis, Querétaro, Pumas y Puebla siguen sin puntos después de dos encuentros.

Del lado de la MLS, el escenario es distinto. Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire, FC Cincinnati, Columbus Crew y FC Dallas tienen seis puntos, mientras LAFC llegó a cinco y Real Salt Lake suma cuatro. Nashville, Portland, Inter Miami, New York City FC, Philadelphia Union, Orlando City, Seattle Sounders y San Diego todavía permanecen en la pelea con tres unidades. Minnesota United, con un punto y Vancouver con cero unidades ya tienen la mente puesta en el torneo local.

La diferencia no está únicamente en la cantidad de victorias, también aparece en la manera de resolver los partidos. Charlotte venció 3-0 a Pumas y después 2-0 al Atlas. Cincinnati superó 3-1 a Pachuca y 2-0 a Pumas. Portland castigó 5-2 a Puebla, Real Salt Lake derrotó 4-0 al Atlante, Seattle hizo lo propio 3-0 contra Querétaro, Nashville venció 4-1 al Atlético de San Luis y Austin superó 3-0 al Puebla. Son resultados que han colocado a varios clubes mexicanos contra las cuerdas antes de disputar su tercer encuentro.

La Liga MX sí ha encontrado respuestas, pero estas se concentran en un grupo reducido. América derrotó 3-1 a San Diego y posteriormente volvió a sumar ante Portland. Juárez sorprendió a Minnesota y después venció 3-1 a Vancouver. Cruz Azul superó a Philadelphia y New York City, mientras León consiguió resultados ante Nashville y Orlando. Monterrey también reaccionó ante Inter Miami y Toluca goleó 3-0 a Seattle en su primer encuentro. El problema es que esas respuestas no han sido suficientes para equilibrar el balance general.

Jornada 1

Martes 4 de agosto

FC Cincinnati 3-1 Pachuca | CRÓNICA

Columbus 3-1 Atlas | CRÓNICA

Minnesota United 1-2 FC Juárez | CRÓNICA

Charlotte FC 3-0 Pumas | CRÓNICA

Tigres 1-1 Real Salt Lake (6-5 en penales) | CRÓNICA

Vancouver 0-1 Atlante | CRÓNICA

Miércoles 5 de agosto

Monterrey 1-2 Orlando City | CRÓNICA

Inter Miami 4-2 Atl San Luis | CRÓNICA

Nashville SC 0-1 León | CRÓNICA

FC Dallas 2-0 Querétaro | CRÓNICA

Toluca 3-0 Seattle Sounders | CRÓNICA

LAFC 1-1 Chivas (5-4 en penales) | CRÓNICA

Jueves 6 de agosto

New York City FC 2-0 Santos Laguna | CRÓNICA

Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union | CRÓNICA

Chicago Fire 2-0 Necaxa | CRÓNICA

Austin FC 2-0 Tijuana | CRÓNICA

América 3-1 San Diego FC | CRÓNICA

Portland Timbers 5-2 Puebla | CRÓNICA

Jornada 2

Viernes 7 de agosto

Charlotte FC 2-0 Atlas | CRÓNICA

Columbus Crew 2-1 Pachuca | CRÓNICA

FC Cincinnati 2-0 Pumas | CRÓNICA

Tigres 0-0 | 4-2 penales Minnesota United | CRÓNICA

Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juárez | CRÓNICA

Sábado 8 de agosto

Orlando City 1-2 León | CRÓNICA

Inter Miami 1-2 Monterrey | CRÓNICA

Chivas 0-1 FC Dallas | CRÓNICA

Real Salt Lake 4-0 Atlante | CRÓNICA

Toluca 0-1 LAFC | CRÓNICA

Domingo 9 de agosto

Seattle Sounders 3-0 Querétaro | CRÓNICA

Philadelphia Union 3-1 Necaxa | CRÓNICA

Cruz Azul 2-1 New York City FC | CRÓNICA

Chicago Fire 3-1 Santos Laguna | CRÓNICA

Nashville SC 4-1 Atlético de San Luis | CRÓNICA

Austin FC 3-0 Puebla

San Diego FC 1-0 Tijuana | CRÓNICA

América 3-1 Portland Timbers | CRÓNICA

Otro punto que exhibe la diferencia entre ambos campeonatos es que varios representantes mexicanos ya llegaron a la tercera jornada sin posibilidades reales de colocarse entre los cuatro mejores de la Liga MX. Pumas, Puebla, Querétaro, Atlético de San Luis, Tijuana, Santos, Atlas, Necaxa y Pachuca no sumaron unidades, por lo que el tercer partido tendrá más valor para buscar cerrar el torneo de forma decorosa.

Chivas representa otro de los golpes del torneo. El Guadalajara empató con LAFC en su presentación, perdió el punto adicional desde los penales y después cayó 1-0 frente a FC Dallas. Con solamente una unidad, el equipo rojiblanco llega a la última fecha con un panorama que contrasta con el de varios clubes estadounidenses que, aun sin ganar sus dos compromisos, siguen dentro de la pelea gracias a la distribución de puntos.

Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026, al momento: jornada 2

Liga MX

América | 6 puntos | +4 Juárez | 6 puntos | +3 Cruz Azul | 6 puntos | +2 León | 6 puntos | +2 Tigres | 4 puntos | 0 Toluca | 3 puntos | +2 Monterrey | 3 puntos | 0 Atlante | 3 puntos | -3 Chivas | 1 punto | -1 Atlético de San Luis | 0 puntos | -2 Querétaro | 0 puntos | -2 Tijuana | 0 puntos | -2 Santos | 0 puntos | -2 Necaxa | 0 puntos | -2 Puebla | 0 puntos | -3 Pachuca | 0 puntos | -3 Atlas | 0 puntos | -4 Pumas | 0 puntos | -5

MLS

Austin FC | 6 puntos | +5 Charlotte FC | 6 puntos | +5 Chicago Fire | 6 puntos | +4 FC Cincinnati | 6 puntos | +4 Columbus Crew | 6 puntos | +3 FC Dallas | 6 puntos | +3 LAFC | 5 puntos | +1 Real Salt Lake | 4 puntos | +4 Nashville SC | 3 puntos | +2 Portland Timbers | 3 puntos | +1 Inter Miami | 3 puntos | +1 Philadelphia Union | 3 puntos | +1 New York City FC | 3 puntos | +1 Seattle Sounders | 3 puntos | 0 Orlando City | 3 puntos | 0 San Diego FC | 3 puntos | -1 Minnesota United | 1 punto | -1 Vancouver Whitecaps | 0 puntos | -3

El dominio de la MLS también puede verse en la profundidad de su clasificación. Seis equipos estadounidenses llegaron a seis unidades y otros nueve se mantienen con tres o más. Eso significa que una parte considerable de sus representantes afrontará la tercera jornada con posibilidades de clasificación. En la Liga MX, en cambio, el torneo ya partió la tabla en dos: un grupo reducido está peleando en la zona alta y otro llegó al cierre con poco margen.

La Leagues Cup volvió a abrir una discusión que acompaña al fútbol de la región desde hace años. La Liga MX continúa presentándose como referencia de Concacaf por su historia y por sus resultados en otros torneos, pero el formato actual está mostrando otra realidad cuando sus clubes se enfrentan de manera constante con los de la MLS. La localía estadounidense influye, pero no alcanza para explicar marcadores como 4-0, 5-2, 4-1 o 3-0 repetidos durante apenas dos jornadas.

La tercera fecha será el último examen antes de los cuartos de final y también una oportunidad para que la Liga MX cambie la lectura del torneo. América, Juárez, Cruz Azul y León llegan con el control de su destino, mientras Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante todavía pueden meterse en la pelea. Para el resto, la Leagues Cup 2026 ya dejó una alarma: la MLS no solo está sumando más victorias, también está abriendo poco a poco una brecha entre el futbol local y el de sus vecinos del sur ante los ojos del mundo.

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