Lionel Messi se despide de su padre con una desgarradora carta y pone en duda su futuro: “No sé cómo seguir”

Cuatro días después de la muerte de Jorge Messi, el capitán argentino publicó una carta en la que recordó su relación y habló de su continuidad en el fútbol

Messi escribe emotivo mensaje de despedida a su papá | Reuters

Lionel Messi publicó este miércoles 12 de agosto un mensaje para despedirse de su padre, Jorge Messi, quien falleció el sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años en Rosario, Argentina, después de una larga enfermedad. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió una carta en la que recordó distintos momentos de su relación y reconoció que atraviesa dudas sobre cuánto tiempo continuará jugando al fútbol.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Messi al comenzar un mensaje publicado cuatro días después del fallecimiento de quien también fue su representante durante gran parte de su carrera.

El argentino recordó especialmente lo ocurrido durante el último Mundial, torneo que su padre le había pedido disputar. “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, relató. Messi también explicó que después de cada partido esperaba el mensaje de Jorge y que intentó continuar en la competencia pese a no encontrarse en las mejores condiciones físicas.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, agregó. El futbolista señaló además que, cuando regresó a Rosario, su padre creía que Argentina había perdido aquella final por penales y que ya no pudieron conversar sobre todo lo ocurrido durante el torneo.

Uno de los fragmentos centrales de la carta llegó cuando Messi habló directamente sobre su futuro. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste este poquito más y terminábamos juntos?”.

Messi recordó que su padre lo llevaba a los entrenamientos después de trabajar y que asistía a sus partidos desde que era niño. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, escribió. Más adelante resumió el papel que tuvo Jorge a lo largo de su vida: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

El capitán argentino cerró su despedida haciendo referencia a su familia y al legado que pretende mantener con sus hijos. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

El mensaje se convirtió en la primera despedida pública de Messi desde la muerte de su padre y dejó, además, una de sus declaraciones más directas hasta ahora sobre las dudas que tiene respecto a la continuidad de su carrera.

Además Messi aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje público de agradecimiento: “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”.

El mensaje íntegro de Messi

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste este poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí…

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

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