Mauricio Pochettino debuta con los Red Devils en Anfield, donde buscará romper una racha de ocho partidos sin ganar en la Premier League

Manchester United visita este domingo 22 de noviembre al Liverpool en Anfield, por la jornada 11 de la Premier League 2026-27. El encuentro marcará el debut de Mauricio Pochettino como entrenador de los Red Devils, que llegan en el puesto 18 de la clasificación con apenas ocho puntos y una racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en liga. Los mancunianos buscarán comenzar una nueva etapa con una victoria frente a su máximo rival, al que derrotaron en los dos enfrentamientos de la temporada pasada.

Por su parte, los Reds ocupan la cuarta posición con 18 unidades y llegan después de vencer 3-1 al Crystal Palace. Sin embargo, el conjunto dirigido por Andoni Iraola solamente ha conseguido una victoria en sus primeros cinco compromisos como local. El clásico también presenta un antecedente histórico: desde la temporada 1972-73 no se enfrentaban a estas alturas del campeonato con uno de los dos equipos en zona de descenso.

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Manchester United hoy, 22 de noviembre de 2026?

El clásico de Inglaterra se disputará este domingo 22 de noviembre en Anfield, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League. El silbatazo inicial está programado para las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Liverpool vs Manchester United para la jornada 11, al momento

Andoni Iraola recupera a Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai, mientras que Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong también tienen posibilidades de participar. Por el contrario, Conor Bradley, Giovanni Leoni y Hugo Ekitike permanecen fuera de la convocatoria por lesión.

Del lado de los Red Devils, Pochettino podría contar nuevamente con Lisandro Martínez tras cumplir su suspensión. Harry Maguire y Patrick Dorgu regresaron a los entrenamientos, aunque Carlos Baleba, Manuel Ugarte y Benjamin Sesko continúan lesionados.

Alineación probable del Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak. Alineación probable del Manchester United: Lammens; Yoro, Lisandro Martínez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.

¿Dónde ver el Liverpool vs Manchester United en vivo? Canales de TV y streaming online

Los aficionados mexicanos podrán seguir el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United a través de FOX One. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento en vivo, con las principales acciones, goles, resultado y actualizaciones del encuentro.