Messi se va directo al vestidor y deja a los jugadores del León sin su camiseta

Varios futbolistas de La Fiera buscaron al argentino tras el 3-2 sobre Inter Miami, pero el sudamericano aceleró el paso rumbo al vestidor

Jugadores de León siguen a Messi por su camiseta. | IMÁGENES vía Reuters Connect

La eliminación del Inter Miami en la Leagues Cup 2026 dejó una escena alrededor de Lionel Messi después del silbatazo final. Tras la derrota 3-2 frente a León, el argentino abandonó la cancha con dirección al vestidor y varios futbolistas de La Fiera intentaron acercarse para saludarlo y pedirle su camiseta, pero ninguno consiguió quedarse con el jersey al menos sobre el terreno de juego.

Una vez que terminó el encuentro, Messi tomó rumbo hacia los vestidores sin detenerse. En el trayecto fue alcanzado por algunos jugadores del conjunto mexicano, quienes extendieron la mano para despedirse y buscaron intercambiar palabras con el número 10. El argentino correspondió a los saludos, pero mantuvo el paso y continuó hacia el túnel.

La intención de varios elementos del León era conseguir una de las prendas más buscadas cada vez que Messi disputa un partido. Sin embargo, el futbolista de Inter Miami no se quitó la camiseta ni se detuvo para entregársela a alguno de sus rivales. Conforme avanzó hacia la salida de la cancha, incluso aceleró el paso mientras continuaba con los saludos de mano.

La escena ocurrió instantes después de una derrota que terminó con las aspiraciones de las Garzas en el torneo. León remontó para imponerse 3-2 este miércoles 12 de agosto, en un encuentro en el que Inter Miami necesitaba ganar para mantener posibilidades de clasificación. La Fiera cambió el rumbo del partido durante el segundo tiempo y terminó por asegurar el resultado que dejó fuera al conjunto de Florida.

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Después que León venciera al Inter Miami en la tercer jornada de la #LeaguesCup, varios jugadores de La Fiera se acercaron al astro argentino para felicitarlo y pedirle su camiseta en intercambio



¿Quién crees que se la merecía más por su juego de… pic.twitter.com/aRcJIOTzAh — Claro Sports (@ClaroSports) August 13, 2026

El encuentro también representó el regreso de Lionel Messi a las canchas, después del fallecimiento de su padre. Su reaparición no alcanzó para evitar la caída de Inter Miami, que terminó su participación en la Leagues Cup después de la tercera jornada.

Una vez consumada la eliminación, Messi no permaneció en el campo para intercambiar camisetas. Aunque varios integrantes de León consiguieron acercarse y despedirse del argentino, ninguno recibió su playera antes de que ingresara al vestidor.

Así, la última imagen de Messi en la cancha después del encuentro fue su camino hacia el túnel mientras los jugadores de León buscaban acercarse. La Fiera se quedó con el triunfo 3-2, avanza a los cuartos de final y eliminó al Inter Miami.

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