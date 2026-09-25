Se confirma el temor de Zidane: la lesión de Mbappé le deja fuera el resto de la Fecha FIFA

El delantero salió lesionado ante Turquía tras marcar el gol de Francia y abandonará la concentración de ‘Les Bleus’

Lesión de Mbappé preocupa a Zidane | Reuters

Kylian Mbappé encendió la preocupación en la selección francesa después de abandonar el partido ante Turquía por una molestia en la rodilla izquierda. El delantero del Real Madrid marcó el gol que dio la victoria a Francia en la jornada 1 de la UEFA Nations League, pero poco después tuvo que dejar el campo, situación que llevó a Zinedine Zidane a anticipar su posible regreso a España.

El atacante francés sintió el problema justo después de marcar. Al minuto 55, Mbappé inició la carrera para celebrar su gol y detuvo el movimiento al notar dolor en la rodilla izquierda, por lo que los médicos de la selección ingresaron al terreno de juego para revisarlo.

Mbappé intentó continuar en el partido después de recibir la primera atención médica, pero la molestia permaneció. El capitán francés volvió a probarse sobre el campo y terminó solicitando el cambio. Désiré Doué ingresó en su lugar, mientras el delantero abandonó el terreno de juego con dificultades para caminar.

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Zidane habla de la lesión de Mbappé

Después del encuentro, Zinedine Zidane habló ante los micrófonos de TF1 y reconoció que la situación de Mbappé no era alentadora. El seleccionador francés señaló que el futbolista podría regresar a Madrid y dejó claro que no buscarán arriesgarlo mientras esperan conocer el alcance de la lesión.

“Por desgracia, la lesión de Mbappé no va bien. Creo que va a tener que regresar a Madrid. No vamos a correr riesgos. Ha sufrido una hiperextensión en la rodilla al chutar. No es precisamente un buen indicio para que pueda seguir jugando“, aseguró Zidane al ser cuestionado por el estado del delantero.

La Federación Francesa también informó que Mbappé abandonará la concentración antes de los últimos tres partidos, mientras el futbolista será sometido a una exploración para determinar la gravedad de la lesión y establecer los siguientes pasos.

“Tras su gol de la victoria, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una tendinitis y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!”, anunció la selección en las redes sociales.

Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.



Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026

La situación genera atención adicional debido a que Mbappé ya había tenido problemas en esa misma rodilla izquierda durante la temporada pasada, cuando tuvo que detener su actividad en dos ocasiones. Por ahora, no existe un diagnóstico definitivo sobre la nueva molestia.

El siguiente paso será conocer los resultados de los estudios médicos. Hasta entonces, la selección francesa y el Real Madrid deberán esperar para saber si Mbappé podrá volver a la actividad en los próximos partidos o tendrá que cumplir un periodo de recuperación.