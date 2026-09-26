Mbappé genera calma tras lesión: reaparece sonriente y sin vendaje

Por su parte, Zidane no llamará a nadie para cubrir la baja del futbolista del Real Madrid

Nadie reemplazará a Mbappé tras su lesión. | Reuters.

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia y el Real Madrid después de abandonar con molestias el partido ante Turquía por la Nations League. Sin embargo, las primeras imágenes del delantero después del encuentro ofrecieron una escena distinta a la preocupación que generó su salida del terreno de juego, antes de someterse a nuevos estudios médicos en España.

El capitán francés marcó el único gol del triunfo 1-0 ante Turquía, en el primer encuentro de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia. La acción terminó con molestias para el atacante, quien se llevó la mano a la rodilla izquierda después del remate y tuvo que abandonar el partido antes de tiempo. L’Équipe confirmó que esa fue la articulación afectada.

Las molestias provocaron que Mbappé quedara descartado para el resto de esta concentración. El futbolista del Real Madrid no estará disponible para los partidos contra Bélgica, Italia y nuevamente Bélgica, correspondientes a la Nations League, mientras Francia decidió priorizar su recuperación.

Mbappé aparece sonriente junto a Arda Güler

Mbappé calma a la afición tras lesionarse. | @k.mbappe.

Horas después del encuentro, Mbappé compartió imágenes en sus redes sociales que redujeron parte de la preocupación alrededor de su estado físico. El delantero apareció sonriente junto a Arda Güler, compañero suyo en el Real Madrid y rival durante el encuentro entre Turquía y Francia, después de intercambiar camisetas.

En otra de las fotografías también apareció Eduardo Camavinga. Un detalle que llamó la atención fue que Mbappé no llevaba vendaje ni protección visible sobre la rodilla afectada, mientras que Güler sí apareció con hielo en la zona del gemelo izquierdo después del compromiso.

Las imágenes no permiten establecer la gravedad de la lesión, por lo que el diagnóstico dependerá de las pruebas médicas. Mbappé dejó la concentración francesa para regresar a Madrid, donde los servicios médicos del club continuarán con la evaluación antes de determinar cuánto tiempo deberá permanecer fuera de actividad.

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Zidane no llamará a un sustituto

La ausencia del capitán tampoco provocará una nueva convocatoria. Zidane decidió mantener el resto de su lista y no llamar a otro futbolista para ocupar el lugar de Mbappé en los tres partidos restantes de esta ventana internacional. Francia visitará a Bélgica y después recibirá a Italia y nuevamente al conjunto belga.

El Real Madrid queda ahora pendiente de los resultados de los estudios. Aunque las fotografías posteriores al encuentro mostraron a Mbappé relajado y sin una protección visible en la rodilla, serán las pruebas realizadas en Madrid las que determinen el alcance del problema y su disponibilidad para los próximos compromisos del conjunto blanco.

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