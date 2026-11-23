Las Águilas apenas consiguieron tres de los últimos 15 puntos disponibles, producto de tres empates y dos derrotas

Las Águilas llegan a la Liguilla en su peor momento. | Claro Sports

El América llegará a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX en uno de sus momentos más complicados del torneo. Las Águilas cerraron la fase regular con una derrota por 1-0 ante Tigres en el Volcán, resultado que prolongó a cinco su racha de partidos consecutivos sin victoria y terminó con sus posibilidades de pelear por el liderato general, finalizando en el tercer lugar. El equipo dirigido por Guillermo Almada pasó de competir por la cima de la clasificación, a enfrentar los cuartos de final con dudas sobre su rendimiento.

Los números reflejan la caída del conjunto azulcrema en la recta final del campeonato. América apenas consiguió tres de los últimos 15 puntos disponibles, producto de tres empates y dos derrotas. Su última victoria ocurrió el 21 de octubre, cuando superó 5-2 al Atlas como visitante. Desde entonces, el equipo no ha vuelto a sumar de tres, una situación que contrasta con las expectativas que había generado durante buena parte de la temporada.

El balance general tampoco alcanza para ocultar los problemas recientes. Las Águilas terminaron las 17 jornadas con ocho victorias, seis empates y tres derrotas, para un total de 30 puntos. Aunque aseguró su presencia en la fase final, el equipo perdió terreno en la clasificación durante las últimas semanas y dejó escapar la oportunidad de llegar a la Liguilla con una posición más favorable.

El desplome del América antes de la Liguilla

La última victoria del América se registró el 21 de octubre ante Atlas, pero desde entonces los resultados dejaron de acompañarlo. La racha comenzó el 25 de octubre con una derrota por 2-1 frente a Pachuca en casa, continuó con empates ante Tijuana (1-1), Toluca (2-2) y Pumas (2-2), y terminó con el tropiezo frente a Tigres (1-0) en la última jornada. El gol de tiro libre de Juan Brunetta en el tiempo agregado consumó una derrota que dejó al América sin posibilidades de alcanzar el primer puesto.

El problema no se limita a la ausencia de triunfos. En esos cinco encuentros, América recibió ocho goles y únicamente consiguió marcar seis, además de quedarse sin anotaciones ante Tigres. La defensa permitió que sus rivales encontraran oportunidades para hacer daño, mientras que el ataque no consiguió convertir sus ocasiones en victorias. El equipo pasó de marcar cinco goles ante León y otros cinco contra Atlas a registrar seis tantos en sus últimos cinco compromisos.

La irregularidad tampoco apareció de manera repentina. Entre la derrota por 4-3 ante Cruz Azul del 12 de septiembre y el empate 1-1 con Monterrey del 10 de octubre, los azulcremas ganaron solamente uno de cuatro partidos, precisamente el 4-2 sobre Necaxa. Posteriormente, las victorias consecutivas contra León y Atlas parecieron anunciar una recuperación, pero el impulso desapareció en la recta final. De sus últimos nueve encuentros, las Águilas ganaron únicamente dos, empataron cinco y perdieron dos.

No pudo ganar en casa ante los equipos que estarán en la Liguilla

Uno de los datos que más preocupa de cara a los cuartos de final es el rendimiento del América como local. Sus únicas tres victorias en casa durante el Apertura 2026 fueron ante Santos Laguna (3-0), Atlético de San Luis (3-0) y Puebla (2-0), tres equipos que quedaron fuera de la fase final. Ante rivales que consiguieron avanzar a la Liguilla, las Águilas no lograron imponer condiciones en su estadio.

Los resultados en casa frente a otros equipos reflejan esa dificultad. América empató 2-2 con Guadalajara, 1-1 con Monterrey, 1-1 con Tijuana y 2-2 con Toluca, además de perder 2-1 ante Pachuca. En total, el conjunto azulcrema disputó ocho encuentros como local, con un balance de tres victorias, cuatro empates y una derrota, para sumar 13 de 24 puntos posibles. Su rendimiento frente a los equipos de la parte alta representa una señal de alerta para una eliminatoria en la que tendrá que disputar un encuentro frente a su afición.

De pelear por el liderato, a cerrar la fase regular con derrota

América llegó a la última jornada con la posibilidad de competir por el primer puesto de la clasificación, pero la derrota frente a Tigres terminó con sus aspiraciones. El conjunto azulcrema necesitaba ganar para conservar opciones de superar a Cruz Azul, que llegó a su último compromiso con 32 puntos. Sin embargo, las Águilas se quedaron en 30 unidades y dejaron su posición definitiva en manos del resultado entre Guadalajara y la Máquina, teniendo que resignarse con el tercer puesto.

La situación resulta más significativa al observar que América ganó solamente dos de sus últimos siete partidos, con triunfos ante León y Atlas, tres empates y dos derrotas. En ese periodo sumó nueve de 21 puntos posibles. La producción ofensiva fue de 16 goles, pero 10 de ellos llegaron en las dos victorias consecutivas de octubre, mientras que en los cinco encuentros restantes el equipo únicamente consiguió seis anotaciones.

Guillermo Almada enfrenta una Liguilla con dudas en defensa y ataque

El reto para Guillermo Almada será recuperar la capacidad de respuesta de un equipo que ha mostrado dos versiones durante el Apertura 2026. América fue capaz de marcar 10 goles en dos encuentros consecutivos frente a León y Atlas, pero después no encontró la misma contundencia. La falta de victorias también coincide con las dificultades para sostener ventajas y evitar anotaciones en contra. En sus últimos cinco partidos recibió ocho tantos, un promedio de 1.6 por encuentro.

El propio Almada reconoció la irregularidad del equipo después de la derrota ante Tigres, aunque defendió el trabajo realizado durante la fase regular y manifestó su confianza en que las Águilas puedan competir por el campeonato. El entrenador también espera recuperar futbolistas para contar con mayores alternativas en la etapa decisiva, donde la ausencia de Brian Rodríguez ha limitado sus opciones ofensivas.

Las Águilas comenzarán los cuartos de final con cinco partidos sin ganar, tres puntos de los últimos 15 disponibles y sin victorias como locales ante los equipos clasificados a la Liguilla que enfrentaron en su estadio. El formato de eliminación directa representa una nueva oportunidad para competir por el título, pero los resultados recientes colocan al América ante la necesidad de recuperar la regularidad que perdió durante el cierre del Apertura 2026. La pregunta ya no es si las Águilas tienen argumentos para pelear por el campeonato, sino si podrán recuperarlos a tiempo.