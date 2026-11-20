Cruz Azul depende de sí mismo para terminar primero, mientras que América y Chivas necesitan ganar y esperar resultados en la última jornada

Tres de los cuatro ‘Grandes’ buscan terminar como líderes | Claro Sports

El liderato del Apertura 2026 se definirá en la jornada 17 de la Liga MX, con Cruz Azul, América y Chivas como los tres equipos que mantienen posibilidades de terminar en el primer lugar de la clasificación. La diferencia entre los tres clubes es de apenas dos puntos, por lo que los resultados de sus compromisos determinarán quién cerrará la fase regular en la cima de la tabla.

La Máquina llega a la última fecha con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas, mientras que América y Guadalajara comparten el segundo puesto con 30 unidades. Las Águilas cuentan con una diferencia de goles de +15, superior al +11 de Cruz Azul y Chivas, situación que podría convertirse en un factor para resolver un empate en puntos.

El calendario presenta dos enfrentamientos que definirán las posiciones. América visitará a Tigres el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, mientras que Cruz Azul y Guadalajara se enfrentarán el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas. Este último encuentro tendrá un impacto en la disputa por el liderato, debido a que ambos clubes llegan con posibilidades de terminar en el primer puesto.

¿Qué necesita Cruz Azul para terminar como líder del Apertura 2026?

Cruz Azul es el único de los tres equipos que depende de sí mismo para asegurar el liderato. El conjunto cementero comenzará la jornada con dos puntos de ventaja sobre sus perseguidores y tendrá la oportunidad de confirmar el primer lugar con una victoria ante Guadalajara, sin importar lo que suceda en el encuentro entre Tigres y América.

Si la Máquina consigue los tres puntos, llegará a 35 unidades y terminará por encima de América y Chivas. Incluso si las Águilas derrotan a Tigres, su máximo posible será de 33 puntos, por lo que no podrán alcanzar al conjunto cementero.

El empate también podría ser suficiente para Cruz Azul. Si iguala ante Guadalajara, alcanzará 33 puntos y conservará el primer lugar siempre que América no derrote a Tigres. En caso de que las Águilas ganen, ambos clubes terminarán con 33 unidades, pero la diferencia de goles favorece actualmente al América, por lo que el marcador de su partido será determinante.

Una derrota ante Chivas dejaría a Cruz Azul con 32 puntos y sin posibilidades de conservar el liderato, ya que el Guadalajara alcanzaría 33 unidades.

¿Qué necesita América para quedarse con el liderato de la Liga MX?

América llega a la jornada 17 con 30 puntos y la obligación de sumar para mantener sus posibilidades de terminar en el primer lugar. El equipo azulcrema enfrentará a Tigres en un compromiso que se disputará un día antes del choque entre Cruz Azul y Guadalajara, por lo que tendrá que esperar el resultado de sus rivales para conocer su posición definitiva.

Una victoria permitiría a las Águilas llegar a 33 puntos. En ese escenario, América necesitaría que Cruz Azul no derrote a Chivas. Si el encuentro termina empatado, los cementeros también llegarán a 33 unidades y el liderato se resolverá mediante los criterios de desempate, comenzando por la diferencia de goles.

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Si Guadalajara derrota a Cruz Azul, América también podría terminar como líder con 33 puntos, aunque necesitaría superar la diferencia de goles del Rebaño. Actualmente, las Águilas tienen una ventaja de cuatro goles sobre Chivas en ese apartado, lo que representa un margen a su favor antes de disputar la última fecha.

En caso de empatar o perder ante Tigres, América quedará sin posibilidades de alcanzar el primer lugar, debido a que Cruz Azul ya suma 32 puntos y las Águilas únicamente podrían llegar a 31 unidades con un empate.

Así los escenarios de América, Chivas y Cruz Azul para ser líderes | Claro Sports

¿Qué necesita Chivas para superar a Cruz Azul y América?

Guadalajara también tiene la posibilidad de terminar como líder del Apertura 2026, aunque necesita una combinación de resultados. El conjunto rojiblanco comparte el segundo puesto con América, ambos con 30 puntos, pero se encuentra por debajo de las Águilas debido a la diferencia de goles.

El primer requisito para el Rebaño es derrotar a Cruz Azul en el enfrentamiento del domingo 22 de noviembre. Una victoria permitiría a Chivas alcanzar 33 unidades y superar a la Máquina, que se quedaría con 32 puntos. Sin embargo, el resultado de América ante Tigres determinará si Guadalajara puede asegurar el primer puesto.

Si América empata o pierde contra Tigres, una victoria ante Cruz Azul será suficiente para que Chivas termine como líder. En cambio, si las Águilas consiguen los tres puntos, ambos equipos llegarán a 33 unidades y la diferencia de goles definirá la posición.

Actualmente, Guadalajara tiene una diferencia de +11, mientras que América registra +15. Por lo tanto, Chivas necesita ganar por un margen que le permita superar la diferencia de goles del conjunto azulcrema, considerando también los goles que América pueda marcar o recibir en su encuentro. Un empate o una derrota ante Cruz Azul dejaría al Guadalajara sin opciones de alcanzar el liderato.

Cruz Azul tiene cinco escenarios en los que asegura el liderato sin depender de criterios de desempate, mientras que Chivas cuenta con dos. América, por su parte, necesita ganar y esperar una combinación que le permita superar a sus rivales mediante la diferencia de goles.

La jornada 17 definirá tanto al equipo que termine en el primer lugar como el orden de los clubes de cara a la fase final del Apertura 2026. Cruz Azul tiene la ventaja de depender de su resultado, mientras que América y Chivas necesitan ganar y esperar lo que ocurra en el otro encuentro.