América cayó 1-0 ante un Tigres eliminado con un golazo de Brunetta al 92′. Las Águilas dejaron escapar el liderato y podrían caer al tercer lugar antes de disputar la Liguilla

El argentino marcó de falta sobre el final | Imago7

América dejó escapar la oportunidad de terminar como líder del Apertura 2026 después de caer 1-0 frente a Tigres en el Estadio Universitario, durante la jornada 17 de la Liga MX. Cuando el empate parecía inevitable, Juan Brunetta apareció al minuto 92 con un golazo de tiro libre que sentenció a las Águilas, incapaces de superar a un conjunto felino que llegó eliminado a su último compromiso de la fase regular.

El resultado representó un golpe para el equipo dirigido por Guillermo Almada, que se quedó con 30 unidades y ahora depende de lo que suceda entre Chivas y Cruz Azul para conocer su posición definitiva. Además de perder cualquier posibilidad de alcanzar el liderato, América terminó sin anotar por primera vez en el Apertura 2026, precisamente ante un Tigres que apenas había conseguido 15 puntos antes de disputar esta última jornada.

América no encuentra respuestas ante unos Tigres eliminados

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich mostró disposición para despedirse del campeonato con una victoria. Apenas al minuto 2, Galván protagonizó la primera llegada de Tigres, aunque el balón se le alargó y Luis Ángel Malagón intervino sin dificultades. Poco después, Juan Brunetta probó al guardameta azulcrema con un disparo que terminó en sus manos, mientras América intentaba establecer condiciones mediante la circulación del balón y las intervenciones de Alejandro Zendejas.

Con el transcurso del encuentro, las Águilas comenzaron a tener mayor posesión, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y claridad en los últimos metros. Franco Rossano probó a Nahuel Guzmán al minuto 19, mientras que Edwin Cerrillo recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Diego Lainez. La respuesta felina llegó mediante Emiliano Gómez, quien buscó conectar con Brunetta dentro del área, y posteriormente con un disparo de Rómulo que terminó desviado de la portería visitante.

El encuentro aumentó de intensidad con varios enfrentamientos físicos, incluido un choque de cabezas entre Loroña y Rossano. Sin embargo, las oportunidades de gol continuaron siendo escasas para ambos equipos. Henry Martín tuvo poca participación en el ataque americanista, mientras Zendejas buscaba asociarse con Carlos Álvarez sin conseguir superar el orden defensivo de los universitarios. Al minuto 41, César Araujo fue amonestado y el propio Zendejas desperdició un tiro libre desde las inmediaciones del área.

Antes del descanso, América intentó romper el empate con un disparo de larga distancia de Franco Rossano que pasó por encima del travesaño. Posteriormente, Zendejas provocó un tiro de esquina que terminó con un remate débil de Álvarez. Así, Tigres y América se marcharon a los vestidores con el marcador 0-0, un resultado que mantenía a los capitalinos lejos de su objetivo de disputar el primer lugar de la clasificación.

Brunetta aparece en el tiempo agregado y sepulta las aspiraciones del América

Para el complemento, Vucetich modificó su propuesta con los ingresos de Ozziel Herrera y Edgar Villavicencio, mientras América buscaba aumentar su presencia ofensiva. Al minuto 47, Óscar Perea realizó una jugada individual en la que superó a Loroña con un túnel y disparó desde fuera del área. Cinco minutos después, Ozziel Herrera desperdició una oportunidad frente a Malagón y, prácticamente en la siguiente acción, Nahuel Guzmán respondió con una atajada ante un remate del colombiano Perea.

El encuentro comenzó a ofrecer mayores espacios y Alejandro Zendejas encontró oportunidades para asociarse con Carlos Álvarez. Al minuto 58, el atacante americanista intentó sorprender a Guzmán con una definición por encima del guardameta, pero la pelota terminó sobre el travesaño. América parecía encontrar mejores caminos hacia la portería rival, aunque sus intentos seguían sin reflejarse en el marcador.

Al minuto 62, Guillermo Almada realizó modificaciones con los ingresos de Israel Reyes, Isaías Violante y Miguel Borja, en busca de mayor presencia ofensiva. Sin embargo, Tigres estuvo cerca de abrir el marcador tres minutos después, cuando Juan Brunetta consiguió mandar el balón al fondo de las redes tras superar a Malagón. El festejo local quedó interrumpido porque el árbitro invalidó la anotación por fuera de juego, por lo que el empate se mantuvo.

Con el partido entrando en su último cuarto de hora, los felinos comenzaron a generar las oportunidades más peligrosas. Malagón evitó el gol de Brunetta al minuto 76 con una intervención ante un disparo de larga distancia y, dos minutos después, Rodrigo Aguirre estuvo cerca de adelantar al cuadro regiomontano con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. América, por su parte, no encontraba respuestas para recuperar el control de un encuentro que se alejaba cada vez más de sus aspiraciones.

En la recta final, Juan Pablo Vigón ingresó por Rómulo y participó en otra aproximación peligrosa. Al minuto 88, Santiago Ramos Mingo tuvo que intervenir con una barrida para impedir que el mediocampista de Tigres generara una oportunidad frente a Malagón. El reloj llegó a los 90 minutos con el empate sin goles y con unas Águilas que no conseguían vulnerar a Nahuel Guzmán, pese a la necesidad de ganar para mantener sus opciones de liderato.

La sentencia apareció en el segundo minuto del tiempo agregado. Juan Brunetta ejecutó un tiro libre con la pierna derecha y colocó el balón en el ángulo superior izquierdo de la portería defendida por Malagón. El golazo desató el festejo en el Volcán y estableció el 1-0 definitivo de Tigres sobre América, una victoria con la que los universitarios se despidieron del Apertura 2026 y le arrebataron a los azulcremas la oportunidad de pelear por la cima de la tabla.

¡GOLAZOOOO DE BRUNETTA! 🐯🔥 El argentino saca un disparo letal que termina en el fondo de las redes y le da la victoria a Tigres. #MásAcciónMásDiversión #TigresAmérica @calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/fusGVkWLpG https://t.co/HZX86p11um — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 22, 2026

América cerró la fase regular con 30 puntos y podría descender del segundo al tercer lugar, dependiendo del resultado entre Chivas y Cruz Azul, programado para el domingo 22 de noviembre. Si Guadalajara gana o empata, superará a las Águilas en la clasificación, mientras que una victoria celeste mantendría al conjunto de Almada en la segunda posición. De esta manera, su rival en los cuartos de final será León si termina segundo o Monterrey si cae al tercer puesto, con la obligación de recuperar su capacidad ofensiva de cara a la Liguilla.