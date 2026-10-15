Berterame vuelve al gol tras su llamado al Tri: ¿Rafa Márquez le cambió el momento?

El delantero mexicano marcó ante New York City FC y ayudó al Inter Miami a asegurar su boleto a los playoffs de la MLS

Germán Berterame volvió a marcar con el Inter Miami en un momento importante de la temporada. El delantero mexicano anotó el primer gol en la victoria 2-0 sobre New York City FC, resultado que permitió al conjunto de Florida asegurar matemáticamente su clasificación a los playoffs de la MLS 2026.

Berterame apareció al minuto 20, después de una jugada colectiva que terminó con una asistencia de Luis Suárez. Rodrigo De Paul amplió la ventaja al 45+5′ tras una acción en la que también participó Lionel Messi. El triunfo dejó al Inter Miami con 52 puntos y cinco partidos de temporada regular por disputar.

Para el delantero, el gol significó además el final de una sequía de 143 días sin marcar en la MLS. Su último tanto había sido el 24 de mayo, cuando consiguió un doblete frente al Philadelphia Union. Después del partido ante NYCFC, Berterame habló sobre su anotación, su reciente experiencia con la Selección Mexicana y la importancia de mantener la calma para continuar con su proceso.

Berterame vuelve al gol y ayuda al Inter Miami a asegurar los playoffs

El gol llegó después de una combinación entre Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. Messi encontró a Suárez, el uruguayo cruzó el balón dentro del área y Berterame apareció para definir al minuto 20. Fue su octavo tanto de la temporada regular y permitió al Inter Miami tomar ventaja en un partido que terminaría 2-0.

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La anotación tuvo un significado especial porque Berterame no marcaba en la MLS desde el 24 de mayo, cuando hizo dos goles contra Philadelphia. Entre aquel partido y el duelo ante NYCFC transcurrieron 143 días, por lo que el delantero pudo cerrar su sequía justo en una noche en la que su equipo confirmó su presencia en la postemporada. Fox Sports

“Con mucha alegría, un gran alivio, así que bueno, esperemos seguir por la misma”, expresó Berterame después del encuentro al referirse a la sensación que le dejó el triunfo y su regreso al gol.

El resultado también permitió al Inter Miami llegar a 14 victorias en la temporada y colocarse con 52 puntos en el segundo lugar de la Conferencia Este, además de asegurar su boleto a los playoffs con cinco partidos todavía por disputar.

¿Qué dijo Germán Berterame sobre Rafa Márquez y Andrés Guardado?

Berterame también fue cuestionado por su reciente experiencia con la Selección Mexicana bajo las órdenes de Rafael Márquez, proceso en el que Andrés Guardado forma parte del cuerpo técnico. El delantero explicó que se ha sentido cómodo en esta nueva etapa y que su intención es continuar aprendiendo para tener nuevamente la oportunidad de representar a México.

“Siempre, siempre la verdad que la paso relindo, la paso muy cómodo, voy con siempre con muchas ganas, con mucho entusiasmo de seguir aprendiendo cosas. Y bueno, esperemos seguir demostrando para poder volver”, comentó el atacante.

La convocatoria llegó en un momento en el que Berterame todavía buscaba consolidar su producción ofensiva con el Inter Miami. Sin embargo, el delantero evitó establecer una relación directa entre su llamado y el gol conseguido ante NYCFC.

“Yo trabajo para mí, trabajo para dar siempre el máximo de mí mismo y obviamente el gol siempre trato de que llegue”, explicó.

Berterame reconoció que comparte el ataque con futbolistas de gran jerarquía y que eso también implica tener paciencia para encontrar oportunidades. “Sé que en algún momento me va a llegar, entonces tengo que tener esa tranquilidad y bueno, como hoy llegó, así que nada, esperemos seguir y seguir demostrando”, añadió.

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Los números de Germán Berterame con Inter Miami en la MLS 2026

Antes del encuentro ante New York City FC, los registros oficiales de la MLS colocaban a Berterame con 24 partidos disputados, 21 como titular, 1,931 minutos, siete goles y siete asistencias en la temporada regular. Sin embargo arrastraba una sequía de casi cinco meses sin marcar con el Inter, luego de que el pasado 24 de mayo anotara doblete ante Philadelphia

Después de ser titular ante NYCFC, marcar y salir del partido al minuto 75, el delantero cerró la jornada con 25 apariciones, 22 titularidades, ocho goles y siete asistencias en la temporada regular. El dato de minutos queda en aproximadamente 2,006, a partir de los registros previos y sus 75 minutos disputados ante New York City.

Estadística MLS 2026 Partidos 25 Titularidades 22 Minutos 2,006 Goles 8 Asistencias 7

Con sus ocho goles, Berterame se mantiene como el tercer máximo anotador del Inter Miami en la temporada regular, por detrás de Lionel Messi y Luis Suárez. Antes del partido, Messi lideraba al equipo con 23 tantos y Suárez aparecía con 15.

Además de su producción ofensiva, el mexicano ha tenido un papel constante en el ataque de las Garzas. La MLS registraba antes del partido 27 pases clave y 20 disparos a puerta para Berterame, cifras que muestran su participación más allá de los goles.

Ahora, con el boleto a los playoffs asegurado y el gol que puso fin a su sequía, Berterame tiene cinco partidos más de temporada regular para seguir aumentando sus números y mantener su candidatura dentro de la competencia por un lugar en la Selección Mexicana. Su propio mensaje después del encuentro resume el momento: trabajar, mantener la tranquilidad y aprovechar las oportunidades cuando aparezcan.