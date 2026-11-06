Jamaica anuncia sus 23 convocados para enfrentar a México en los cuartos de final de la Concacaf Nations league

Los Reggae Boyz anuncian a sus 23 convocados para enfrentar al Tri en la Concacaf Nations League 2026. Conoce la lista completa, los clubes de los jugadores y las principales ausencias

Andre Blake vuelve con los Reggae Boyz | Imago7

La selección de Jamaica dio a conocer su convocatoria de 23 futbolistas para enfrentar a México en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, una eliminatoria que comenzará el próximo sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston. Los Reggae Boyz buscarán aprovechar su condición de locales ante el equipo de Rafael Márquez, que disputará su primera serie oficial bajo el mando del entrenador mexicano.

El director técnico Rudolph Speid apostó por una plantilla integrada por jugadores que militan en Estados Unidos, Inglaterra y diferentes ligas de Europa, además de elementos del campeonato jamaicano. La lista incluye al experimentado guardameta Andre Blake, al defensor Damion Lowe y a futbolistas jóvenes que buscan consolidar su lugar en el combinado caribeño.

Una de las principales novedades es la incorporación del defensor Denzel Hall, jugador del Rotherham United, mientras que también destaca la presencia del mediocampista Tyrese Hall, perteneciente al Tottenham Hotspur. En contraste, futbolistas como Leon Bailey, Demarai Gray y Shamar Nicholson no aparecen entre los seleccionados para enfrentar al Tricolor.

¿Quiénes son los 23 convocados de Jamaica para enfrentar a México?

La convocatoria jamaicana está conformada por tres porteros, ocho defensas, seis mediocampistas y seis delanteros. La selección dirigida por Rudolph Speid contará con futbolistas de distintas generaciones, entre ellos integrantes que participaron en las eliminatorias mundialistas y en las ventanas anteriores de la Nations League.

THE SQUAD IS IN. These are the players called up to take on Mexico at National Stadium on November 14. 🇯🇲 𝘃𝘀 🇲🇽 🗓️ November 14 📍 National Stadium, Kingston ⏰ Kick-off 8:00 PM Purchase your 🎟️ TODAY @ https://t.co/1BUHwTCJVz https://t.co/MDqy7g76Vq — Official J.F.F (@jff_football) November 6, 2026

Porteros (3)

Andre Blake — Philadelphia Union (Estados Unidos).

— Philadelphia Union (Estados Unidos). Amal Knight — Greenville Triumph SC (Estados Unidos).

— Greenville Triumph SC (Estados Unidos). Jahmali Waite — Tampa Bay Rowdies (Estados Unidos).

Defensas (8)

Richard King — St. Mirren (Escocia).

— St. Mirren (Escocia). Miguel Freckleton — LASK (Austria).

— LASK (Austria). Joel Latibeaudiere — Coventry City (Inglaterra).

— Coventry City (Inglaterra). Christopher Ainsworth — Cavalier FC (Jamaica).

— Cavalier FC (Jamaica). Kyle Ming — Mount Pleasant FA (Jamaica).

— Mount Pleasant FA (Jamaica). Ronaldo Webster — Universitatea Craiova (Rumania).

— Universitatea Craiova (Rumania). Denzel Hall — Rotherham United (Inglaterra).

— Rotherham United (Inglaterra). Damion Lowe — Dewa United (Indonesia).

Mediocampistas (6)

Courtney Clarke — Walsall FC (Inglaterra).

— Walsall FC (Inglaterra). Kevon Lambert — Louisville City FC (Estados Unidos).

— Louisville City FC (Estados Unidos). Karoy Anderson — Blackpool FC (Inglaterra).

— Blackpool FC (Inglaterra). Tyrese Hall — Tottenham Hotspur (Inglaterra).

— Tottenham Hotspur (Inglaterra). Dwight Merrick — Montego Bay United (Jamaica).

— Montego Bay United (Jamaica). Brandon Cover — Rotherham United (Inglaterra).

Delanteros (6)

Kaheim Dixon — FK Novi Pazar (Serbia).

— FK Novi Pazar (Serbia). Renaldo Cephas — Qarabağ FK (Azerbaiyán).

— Qarabağ FK (Azerbaiyán). Javon East — Hapoel Be’er Sheva (Israel).

— Hapoel Be’er Sheva (Israel). Tyreece Campbell — Charlton Athletic (Inglaterra).

— Charlton Athletic (Inglaterra). Warner Brown — Mount Pleasant FA (Jamaica).

— Mount Pleasant FA (Jamaica). Khori Bennett — Colorado Springs Switchbacks FC (Estados Unidos).

La portería cuenta con Andre Blake como uno de los referentes del equipo, después de consolidar su trayectoria en la Major League Soccer con Philadelphia Union. En la defensa, Joel Latibeaudiere y Damion Lowe aportan experiencia internacional, mientras que Miguel Freckleton representa otra de las alternativas en la zona central.

En el ataque, Renaldo Cephas, Kaheim Dixon y Tyreece Campbell forman parte de las principales opciones ofensivas. También aparece Warner Brown, quien mantiene actividad con Mount Pleasant, y Khori Bennett, delantero que recibió llamados internacionales durante 2026 gracias a sus actuaciones en el futbol estadounidense.

¿Qué novedades y ausencias presenta Jamaica para enfrentar a México?

Denzel Hall figura entre las incorporaciones que llaman la atención en la convocatoria jamaicana. El defensor de 25 años nació en Rotterdam, Países Bajos, y pasó por las categorías juveniles neerlandesas antes de obtener la posibilidad de representar a Jamaica. Su presencia ofrece una alternativa para la lateral derecha y amplía las opciones defensivas de Rudolph Speid.

Otra de las novedades es Tyrese Hall, mediocampista de 21 años que pertenece al Tottenham Hotspur. El futbolista debutó con la selección jamaicana en marzo de 2026 y busca incrementar su participación internacional después de adquirir experiencia en el futbol inglés. También destaca el regreso de Kevon Lambert, quien mantiene actividad con Louisville City.

Entre las ausencias sobresalen Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson y Bobby De Cordova-Reid, jugadores que han formado parte de distintas convocatorias de Jamaica. Sin ellos, los Reggae Boyz intentarán conseguir un resultado favorable en Kingston antes de visitar a México el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, donde se definirá el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League.