La selección mexicana suma dos triunfos en Qatar, mantiene su portería sin goles y es líder absoluto del Grupo K

México golea a Camerún en el Mundial sub 17. | @miseleccionsubs

México 4 V 0 Camerún SEDE: Aspire Zone Doha, Qatar

La selección mexicana consiguió su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de Qatar 2026, tras derrotar 4-0 a Camerún en la jornada 2, en la Aspire Zone de Doha. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda mantiene paso perfecto en la competencia y se colocó como líder del Grupo K, a falta de una jornada para concluir la fase de grupos.

Miguel Rivera, Adán Sánchez y Gerson Gutiérrez, este último con un doblete, fueron los encargados de darle al Tricolor su segunda victoria del certamen. México registra cinco goles a favor y ninguno en contra, después de superar 1-0 a Rumania en su debut y golear al conjunto africano.

El resultado le permite al combinado nacional llegar a seis puntos, misma cantidad que Venezuela, que derrotó 1-0 a Rumania en el otro compromiso del sector. Ambas selecciones tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda y definirán el primer lugar del grupo en un enfrentamiento directo.

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México rompe la resistencia de Camerún en el segundo tiempo

Jürgen Castañeda presentó modificaciones en su alineación respecto al debut mundialista. Marcelo Ávalos ocupó la portería en lugar de José Miguel Corona, mientras que Adonai Valdez, Miguel Rivera, Edy Lugo y Fernando Ruiz recibieron la oportunidad de iniciar. Durante el primer tiempo, México encontró espacios por la banda derecha con Alan Hernández y Adán Sánchez, aunque Jesús Orduño también evitó el gol de Camerún con un despeje sobre la línea al minuto 24.

Ante el empate sin anotaciones, Castañeda realizó tres modificaciones durante el descanso con los ingresos de Ángel Reyes, Matthew Arana y Gerson Gutiérrez. La recompensa llegó al minuto 51, cuando Juan Martínez ejecutó un tiro de esquina que Miguel Rivera conectó de volea con la pierna derecha para superar al guardameta Glory Kingue y abrir el marcador.

¡GOOOOOOL DE MÉXICO! ¡PERO QUÉ GOLAZOOOO! ⚽🇲🇽 Miguel de Jesús metió un golazo. ¡El primero del partido! https://t.co/iNV0QvVsSr — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 24, 2026

México amplió su ventaja después de una infracción de Ulrick Kenfack sobre Adán Sánchez dentro del área. El cuerpo técnico de Camerún solicitó la revisión de la jugada, pero el árbitro uruguayo Matías de Armas ratificó el penalti. El delantero de Rayados convirtió desde los once pasos al minuto 59 y firmó su segunda anotación del Mundial sub 17, tras marcar el gol del triunfo ante Rumania.

Gerson Gutiérrez firma un doblete y sentencia la goleada mexicana

Camerún adelantó sus líneas en busca del descuento y estuvo cerca de conseguirlo al minuto 70, cuando Bassirou Nkoto quedó mano a mano frente a Marcelo Ávalos. El guardameta mexicano redujo el ángulo de disparo y evitó la anotación. Cuatro minutos después, Gerson Gutiérrez aprovechó un rebote en el poste tras un remate de tacón de Adán Sánchez para marcar el tercer tanto del encuentro, que fue ratificado por el videoarbitraje.

¡TRES A CERO! ¡OTRO GOL DE MÉXICO! ¡LOS QUIERO MUCHO! ⚽💚 Gerson Gutiérrez aumenta la ventaja para el tricolor. https://t.co/P2j1EyGhc6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 24, 2026

La cuarta anotación llegó al minuto 80, después de una incursión de Alberto Cisneros por la banda derecha. El futbolista mandó una diagonal para Adán Sánchez, cuyo remate terminó en los pies de Gutiérrez. El atacante apareció en el segundo poste para completar su doblete y establecer el 4-0 definitivo, en una segunda mitad en la que México encontró los espacios que no tuvo durante los primeros 45 minutos.

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México y Venezuela se jugarán el liderato del Grupo K del Mundial sub 17

Con la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada, la selección mexicana centrará su atención en Venezuela, su último rival de la fase de grupos. El conjunto de Jürgen Castañeda llegará al compromiso con ventaja en la diferencia de goles, por lo que una victoria o un empate ante la Vinotinto le permitirá finalizar como líder del Grupo K. México también buscará mantener su paso perfecto y conservar su portería sin anotaciones en contra.