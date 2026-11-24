El Tricolor sub 17 termina su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo de la categoría ante la selección vinotinto

Adán Sánchez le dio a México la victoria en su debut. | @miseleccionsubs

La Selección Mexicana se prepara para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial sub 17 de Qatar 2026. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda enfrentará a Venezuela en un compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo K, luego de haber conseguido la clasificación a la siguiente ronda tras la goleada de 4-0 a Camerún.

El Tricolor inició su participación en la Copa del Mundo con una victoria de 1-0 sobre Rumania, gracias a una anotación de Adán Sánchez al minuto 55, mientras que Venezuela también consiguió sumar tres puntos en su presentación, tras imponerse 2-1 a Camerún.

México busca conquistar el tercer campeonato mundial de su historia en esta categoría, luego de los títulos obtenidos en Perú 2005 y México 2011. Cabe recordar que la edición de Qatar 2026 reúne a 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro integrantes.

MÁS INFORMACIÓN: México golea a Camerún y clasifica a los dieciseisavos de final del Mundial sub 17

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Venezuela vs México del Mundial Sub 17 Qatar 2026

El encuentro entre México y Venezuela se disputará el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Campo 7 del complejo deportivo Aspire Zone, en Qatar. El compromiso marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones.

Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través de Canal 9, en televisión abierta; TUDN, en televisión de paga, y ViX Premium, vía streaming. Además, en Claro Sports podrás consultar las incidencias, el resultado y las noticias de la participación del conjunto mexicano en la Copa del Mundo a través del minuto a minuto más exacto de la web.

Partido: Venezuela vs México.

Venezuela vs México. Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026. Horario: 10:00 horas México | 11:00 Colombia | 13:00 Argentina.

10:00 horas México | 11:00 Colombia | 13:00 Argentina. Sede: Aspire Zone, Campo 7, Qatar.

Aspire Zone, Campo 7, Qatar. Fase: Jornada 3 del Grupo K.

Jornada 3 del Grupo K. TV: Canal 9 y TUDN.

Canal 9 y TUDN. Streaming: ViX Premium.

Alineaciones probables: así juega México en la jornada 3 del Mundial Sub 17

Jürgen Castañeda ha recurrido a distintas variantes durante la fase de grupos para distribuir los minutos entre los 21 futbolistas de su convocatoria. El entrenador cuenta con jugadores como Da’vian Kimbrough, Adán Sánchez y Matthew Arana para conformar su ataque, mientras que José Corona han tenido actividad en la portería.

A falta de la confirmación del cuerpo técnico, una de las alternativas para enfrentar a Venezuela sería mantener la base del equipo que consiguió las victorias frente a Rumania y ante Camerún en las jornadas 1 y 2 del torneo.

MÁS INFORMACIÓN: Jürgen Castañeda revela la clave para que México siga soñando con el título del Mundial sub 17

México: José Corona; Alan Hernández, Dylan Martínez, André Godínez, Gerson Gutiérrez, Álvaro Velázquez; Jonathan de la Fuente, Ángel Reyes; Adán Sánchez, Matthew Arana y Da’vian Kimbrough.

Antecedentes del México – Venezuela y últimos resultados

México y Venezuela comparten el Grupo K del Mundial Sub 17 de Qatar 2026 y comenzaron su participación con un triunfo. Mientras que el Tricolor dejó su portería en cero ante Rumania, la Vinotinto superó a Camerún con anotaciones de Román Lozada y Santiago Sánchez. En cuanto al historial entre ambas selecciones, no existen enfrentamientos previos verificables dentro de una Copa del Mundo de esta categoría.

Resultados de México en el Mundial sub 17 2026:

Jornada 1 | México 1-0 Rumania.

Jornada 2 | México 4-0 Camerún.

Jornada 3 | Venezuela vs México.

Resultados de Venezuela en el Mundial sub 17 2026:

Jornada 1 | Camerún 1-2 Venezuela.

Jornada 2 | Venezuela 1-0 Rumania.

Jornada 3 | Venezuela vs México.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 3 en el Mundial Sub 17?

Según el pronóstico de la inteligencia artificial, México y Venezuela protagonizarán un encuentro equilibrado, debido al desempeño de ambas selecciones durante el arranque de la competencia. El Tricolor cuenta con alternativas en el ataque, mientras que la Vinotinto ha mostrado capacidad para sumar puntos y mantenerse en la disputa por el liderato del sector, por lo que un empate podría ser el resultado de este enfrentamiento.

Cabe recordar que los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros puestos avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia que dará inicio el 30 de noviembre. La Copa del Mundo sub 17 concluirá el domingo 13 de diciembre.