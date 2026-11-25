El técnico argentino cerrará su ciclo después de la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA

Antonio Mohamed dejará de ser director técnico del Toluca al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA, informó el club este martes 24 de noviembre. La decisión fue tomada de común acuerdo entre el entrenador y la institución.

El anuncio pone fecha al final de una etapa que el propio Toluca calificó como una de las épocas más gloriosas en la historia del club. Bajo la dirección del argentino, los Diablos Rojos conquistaron títulos y sumaron participaciones internacionales que llevaron al equipo a disputar distintos escenarios durante 2025 y 2026.

En su comunicado, el Deportivo Toluca FC destacó el trabajo realizado por Mohamed y señaló que durante su gestión el equipo consiguió dos títulos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Además, aseguró el boleto para disputar el Mundial de Clubes de 2029.

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Toluca confirma la salida de Antonio Mohamed

La institución mexiquense informó que Mohamed concluirá su ciclo una vez que termine la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental de la FIFA.

De esta manera, el entrenador argentino todavía estará al frente de los Diablos Rojos en los compromisos que le restan al equipo durante este cierre de año. El club no informó en el comunicado quién ocupará el banquillo después de la salida del estratega.

“El Deportivo Toluca FC informa que de común acuerdo con la institución, Antonio ‘Turco’ Mohamed concluirá su ciclo como director técnico de nuestra institución al finalizar su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.

No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda. Bajo su dirección, se conquistaron dos títulos de Liga, una Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además del boleto para disputar el Mundial de Clubes del 2029, para escribir así una de las épocas más gloriosas del club, entre 2025 y 2026″, informa el comunicado.

Comunicado oficial

Un legado que será recordado por generaciones 👹🏆 ¡Gracias, Turco! pic.twitter.com/j10sRUceGR — Toluca FC (@TolucaFC) November 25, 2026

La directiva, encabezada por el presidente Valentín Diez Morodo, reconoció la labor del entrenador y agradeció su dedicación durante su etapa al frente del equipo.

El legado que deja Mohamed en Toluca

El Toluca destacó que Mohamed se convirtió en un estratega ganador y resaltó la capacidad del equipo para competir en los escenarios más exigentes durante su gestión. “No existen palabras suficientes para agradecer a quien puso al equipo en el lugar que nuestra historia demanda”, señaló el club en el comunicado, antes de enumerar los títulos obtenidos bajo la dirección del argentino.

La institución también aseguró que el legado de Antonio Mohamed en el banquillo de los Diablos trascenderá el tiempo y destacó el vínculo que construyó con la afición durante su etapa como entrenador.

Mohamed todavía tiene dos retos con Toluca

Aunque el club ya confirmó que la relación terminará, Mohamed todavía tiene compromisos importantes por delante. El primero será la Liguilla del Apertura 2026, donde Toluca buscará avanzar en la pelea por el campeonato. Después llegará la Copa Intercontinental de la FIFA, competencia que también forma parte del cierre de la etapa del argentino al frente de los Diablos Rojos.

Por ello, la salida no será inmediata. Mohamed continuará dirigiendo al equipo durante ambos compromisos antes de poner punto final a su ciclo en Toluca.

El club cerró su comunicado con un mensaje de agradecimiento para el entrenador: “Tu nombre ya está escrito con letras de oro en la historia del Toluca FC. ¡Gracias por tanto, ‘Turco’!”.

¿Cuáles son los números de Antonio Mohamed con Toluca?

Antonio Mohamed cierra su etapa con Toluca con 102 partidos oficiales dirigidos. Su balance fue de 58 victorias, 23 empates y 21 derrotas, por lo que ganó más de la mitad de los encuentros que disputó al frente de los Diablos.

Balance Partidos Partidos dirigidos 102 Victorias 58 Empates 23 Derrotas 21 Goles a favor 205 Goles en contra 111 Diferencia de goles +94

El registro representa un 56.9% de victorias, con un promedio de 1.93 puntos por partido. En sus 102 encuentros, Toluca marcó 205 goles y recibió 111, para una diferencia de +94 anotaciones.

A este balance deportivo se suman seis títulos oficiales: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026. Los campeonatos de Liga MX del Clausura y Apertura 2025 representaron, además, el bicampeonato para los Diablos.

Mohamed consiguió así seis títulos en 102 partidos, equivalente a un campeonato cada 17 encuentros dirigidos, antes de cerrar su ciclo después de la participación del Toluca en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.