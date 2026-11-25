El Turco aseguró que necesita descansar y descartó tener otro proyecto, tras tomar una decisión que reconoció como difícil

Antonio Mohamed explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar la dirección técnica del Toluca una vez que concluya su participación en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental. El entrenador argentino aseguró que su salida responde al desgaste acumulado después de dos años de trabajo y a la necesidad de tomar un descanso, por lo que descartó que su determinación esté relacionada con alguna oferta de otro club.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, expresó el Turco, quien reconoció que ya no se encuentra en condiciones de ofrecer la misma intensidad que considera necesaria para dirigir al conjunto escarlata.

El estratega también dejó claro que su despedida no responde a un nuevo desafío profesional, sino a una decisión personal que tomó después de reflexionar sobre su continuidad. “Me voy a descansar, no por otro proyecto. Es algo meditado y me costó mucho tomar la decisión”, aseguró Mohamed.

De esta manera, el entrenador argentino afrontará sus últimos compromisos con Toluca antes de cerrar su etapa al frente de los Diablos Rojos. Su salida se producirá después de las dos competencias que el club tiene pendientes, con la intención de concluir su ciclo deportivo antes de alejarse temporalmente de los banquillos.

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