El Turco se prepara para cerrar su etapa con los Diablos Rojos tras conquistar seis trofeos y poner fin a 15 años de sequía en la Liga MX

Antonio Mohamed se prepara para cerrar otro capítulo de su historia en el fútbol mexicano. Después de conquistar seis trofeos en menos de dos años con Toluca, el entrenador argentino anunció que dejará el banquillo de los Diablos Rojos una vez que concluya la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental.

El Turco explicó que su decisión responde al desgaste acumulado durante su gestión y a la necesidad de tomar un descanso. El estratega descartó que su salida esté relacionada con alguna propuesta de trabajo y reconoció que ya no cuenta con la energía que considera necesaria para continuar al frente del club. “Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, expresó Mohamed.

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Su despedida del Toluca invita a repasar una trayectoria que comenzó en México durante la década de los noventa como futbolista y que encontró continuidad en los banquillos. Con cinco campeonatos de Liga MX y 11 trofeos con clubes mexicanos, el argentino ha construido un legado que abarca cuatro instituciones y distintas generaciones de futbolistas.

Antonio Mohamed: de Toros Neza a los banquillos del fútbol mexicano

Antes de conquistar campeonatos como entrenador, Antonio Mohamed encontró en México un espacio para desarrollar su carrera como futbolista. Tras defender las camisetas de Huracán, Boca Juniors e Independiente en Argentina, el Turco continuó su trayectoria en el balompié nacional durante la década de los noventa.

Su nombre quedó ligado a Toros Neza, institución con la que disputó la final del Verano 1997 ante Chivas. También pasó por clubes como Monterrey, América, Atlante, Celaya, Irapuato, Marte y Zacatepec.

Los título de Antonio Mohamed en la Liga MX | Claro Sports

Fue en 2003 cuando comenzó su recorrido como entrenador, una etapa que lo llevó a dirigir a Zacatepec, Morelia, Querétaro, Jaguares y Veracruz antes de encontrar en los Xolos de Tijuana la oportunidad de conquistar su primer campeonato de Liga MX.

En el extranjero también sumó logros a su trayectoria, como el ascenso con Huracán en 2007, la Copa Sudamericana con Independiente en 2010 y dos trofeos con Atlético Mineiro en 2022.

Tijuana, el comienzo de la historia de Mohamed como campeón de la Liga MX

El Apertura 2012 marcó un punto de inflexión en la carrera del Turco. Con apenas un año de presencia en la Primera División, los Xolos de Tijuana llegaron a la final del campeonato mexicano bajo la dirección del argentino.

El rival fue precisamente Toluca, institución con la que Mohamed viviría, más de una década después, el periodo con mayor cantidad de trofeos de su carrera en México. Tijuana se impuso en la serie por el campeonato y consiguió el primer título de liga de su historia. Para Mohamed, aquella conquista representó el inicio de un recorrido que lo llevaría a repetir la experiencia con otros tres clubes. Dos años después, el argentino volvió a disputar una final del fútbol mexicano, aunque en esta ocasión lo hizo desde el banquillo del América.

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América y Monterrey: los campeonatos que consolidaron al Turco en México

Durante el Apertura 2014, Antonio Mohamed condujo al América hasta la final de la Liga MX, donde enfrentó a Tigres. Las Águilas conquistaron el campeonato y el argentino sumó su segundo título de liga como entrenador.

Sin embargo, su etapa en Coapa concluyó después de levantar el trofeo en medio de la polémica. Mohamed continuó su carrera en Monterrey, club al que ya había representado durante sus años como futbolista y con el que estableció otro vínculo a partir de los resultados obtenidos desde el banquillo.

Con Rayados conquistó la Copa MX del Apertura 2017, aunque tuvo que esperar hasta su segunda gestión para celebrar un campeonato de liga con la institución. La oportunidad llegó en el Apertura 2019, cuando Monterrey enfrentó al América en la final. La eliminatoria se definió mediante una tanda de penaltis en el Estadio Azteca, donde Mohamed consiguió su tercer campeonato de Liga MX, esta vez frente a uno de sus antiguos equipos.

Posteriormente, el argentino amplió su palmarés con la Copa MX 2019-20, para cerrar su historial de conquistas con Monterrey con tres trofeos.

Toluca: seis títulos en menos de dos años y el fin de una sequía

La llegada de Antonio Mohamed al Toluca para el Clausura 2025 representó el inicio de una transformación en el historial de los Diablos Rojos. El club acumulaba 15 años sin conquistar la Liga MX, una espera que terminó durante el primer torneo del argentino al frente del equipo.

Mohamed volvió a encontrarse con América en una final y condujo a Toluca hacia su undécimo campeonato de liga. Durante los meses siguientes, el equipo incorporó a sus vitrinas el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

El Apertura 2025 permitió al Turco ampliar su legado. Los Diablos Rojos derrotaron a Tigres en la final y consiguieron el bicampeonato, una hazaña que la institución no alcanzaba desde las temporadas 1966-67 y 1967-68. Además, Toluca llegó a 12 campeonatos de liga e igualó a Chivas en el palmarés del fútbol mexicano.

Las conquistas continuaron durante 2026 con la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup. En este último torneo, Mohamed volvió a cruzarse con un equipo de su pasado, al derrotar 2-0 a Monterrey en la final.

Con seis trofeos, incluidos los de la Campeones Cup, Mohamed superó los cinco que Ignacio Trelles consiguió durante su etapa con los Diablos Rojos. Más de la mitad de los títulos del argentino con clubes mexicanos llegaron durante su gestión en Toluca.

Antonio Mohamed, ante la oportunidad de ampliar su legado antes de despedirse

El anuncio de su salida del Toluca no representa todavía el final de su gestión. Mohamed tiene por delante dos competencias en las que podría ampliar su palmarés antes de tomar el descanso que considera necesario después de dos años de trabajo.

La Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental serán los escenarios en los que el argentino dispute sus últimos encuentros al frente de los Diablos Rojos, con la posibilidad de incorporar otros trofeos a una trayectoria que abarca más de dos décadas como entrenador.

Desde aquel campeonato que consiguió con Tijuana en 2012 hasta las conquistas con Toluca, Mohamed ha construido su legado a través de los resultados. Ha celebrado títulos con instituciones a las que también ha enfrentado y ha terminado con periodos sin campeonatos de liga.

El Turco se prepara para dejar el banquillo del equipo con el que ha conquistado más trofeos en su carrera. Su despedida todavía tiene dos capítulos por escribirse, antes de poner una pausa a una historia que comenzó hace más de treinta años en el fútbol mexicano.