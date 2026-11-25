El técnico aprovechó para analizar el futuro del Atlante, posibles refuerzos, su futuro, la Liguilla y la Selección Mexicana

Miguel Herrera habla de Mohamed y del futuro de Atlante. Imago 7

Miguel Herrera terminó su primera temporada con Atlante con sensaciones encontradas, pero con una idea clara rumbo al siguiente torneo: reforzar de manera puntual al equipo sin caer en gastos desmedidos. En la previa de la entrega de los premios Victory Prize, el técnico azulgrana reconoció que el resultado final del Apertura 2026, donde se quedaron lejos de los puestaos de Liguilla, no fue exactamente el que esperaba, aunque quedó satisfecho con varios tramos del funcionamiento colectivo.

El Piojo también adelantó que la directiva ya trabaja desde hace varios días en la planeación del próximo plantel del cara al Clausura 2027 y aseguró que el objetivo es corregir una de las principales carencias detectadas durante el campeonato: la falta de contundencia. Herrera confirmó que el presidente, el vicepresidente y el cuerpo técnico llevan alrededor de 10 días analizando posibles refuerzos.

Además, el estratega dejó claro que no está pensando en abandonar el proyecto. Aunque admitió que en el fútbol nunca se puede cerrar por completo la puerta a una futura oportunidad, afirmó que se encuentra cómodo en Atlante, tiene contrato vigente y su prioridad es continuar con el equipo.

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Miguel Herrera pide refuerzos puntuales para Atlante

Herrera calificó como positiva su primera experiencia al frente del equipo, pese a que los resultados no terminaron de acompañar todo lo mostrado dentro del campo. “Las sensaciones son muy buenas. En cuanto al resultado final, quedó entre bien y regular porque no fue exactamente lo que queríamos, pero la sensación del juego me encantó. Dimos partidos muy buenos; sin embargo, nos faltó contundencia y estamos muy conscientes de ello”, explicó.

El técnico reveló que esa evaluación ya forma parte de la planeación del siguiente torneo. “El presidente y el vicepresidente lo saben, y por eso llevamos ya diez días planeando los próximos refuerzos. Estoy muy contento de estar otra vez en el Atlante”, agregó.

Herrera también rechazó la idea de que el crecimiento del equipo dependa exclusivamente de realizar una inversión elevada. Para él, el reto está en encontrar futbolistas que respondan exactamente a las necesidades del plantel. “No se trata de meterle dinero por meterle, sino de traer jugadores importantes que nos den facilidades. Me parece que, sin invertir sumas exorbitantes, acertamos en dos o tres refuerzos”, señaló.

Como ejemplo, mencionó varios casos que considera exitosos dentro de la construcción del plantel. “Se hablaba de Óscar Jiménez y hoy ha completado un torneo extraordinario. También se apostó por un lateral derecho que pocos tenían en radar, a quien Atlante aprovecha como Portales, rindiendo a gran nivel y sumando minutos todos los partidos. De igual forma destacan Calzadilla viniendo de Liga de Expansión, Nico Carrera y lo aportado por Martín Sarore en la plaza de extranjero”, indicó.

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Para el entrenador, el siguiente mercado deberá tener todavía mayor precisión. “Creo que hemos hecho bien las cosas y ahora debemos ser más puntuales para traer lo que específicamente nos falta”, sentenció.

Miguel Herrera se queda en Atlante

Ante los recientes movimientos en distintos banquillos, Herrera fue cuestionado sobre la posibilidad de asumir otro proyecto o incluso volver en algún momento a la selección mexicana. Su respuesta fue directa. “No, yo estoy feliz en el Atlante. Uno nunca puede descartar por completo un llamado de un equipo, pero tengo contrato vigente y me encuentro muy a gusto en la institución”, afirmó.

El técnico, por ahora, mantiene la atención en el próximo torneo y en la incorporación de las piezas necesarias para elevar el nivel competitivo del equipo.

Miguel Herrera lamenta la salida de Antonio Mohamed

Otro de los temas abordados fue la partida de Antonio Mohamed del Toluca al terminar el año. Herrera reconoció que la decisión del Turco representa una pérdida importante para el fútbol mexicano. “Me da mucha tristeza porque Mohamed es un técnico extraordinario que siempre ha venido a darle un sabor especial a nuestro fútbol”, señaló.

El entrenador del Atlante reveló además que tuvo la oportunidad de hablar personalmente con Mohamed antes de su salida.

“En lo personal platiqué con él y me habría encantado verlo más tiempo aquí para enfrentarlo en la banca contraria, pero es su decisión, responde a su forma de ser y la respetamos. Se va un gran entrenador y deseamos que le vaya muy bien a donde vaya”, añadió.

Miguel Herrera respalda el proceso de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Herrera también habló sobre el inicio del ciclo de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, un proceso que calificó como complejo debido a la renovación que atraviesa el equipo nacional.

“Ha sido difícil, pero así son las selecciones cuando atraviesan cambios generacionales tan marcados. Prácticamente los futbolistas que hicieron una gran historia ya no están, y hoy coinciden chicos jóvenes con muy buenas condiciones”, explicó.

Para Herrera, los resultados pueden ayudar a reducir la presión mientras el nuevo cuerpo técnico termina de construir su idea. “La victoria reciente a lo mejor no mostró el fútbol más vistoso, pero sirve para liberar presión y estoy seguro de que Rafa seguirá trabajando para conseguir mejores resultados progresivamente”, agregó.

Miguel Herrera anticipa una Liguilla muy pareja

Herrera también analizó la fase final de la Liga MX y consideró que no existe una diferencia amplia entre los ocho equipos clasificados. “La verdad está muy pareja; del primer al octavo clasificado no veo una distancia marcada entre un club y otro”, afirmó.

Como ejemplo, utilizó el enfrentamiento entre Chivas y Pachuca. “En una eliminatoria entre Chivas y Pachuca no hay tanta diferencia: Chivas hizo una gran fase regular, pero Pachuca cuenta con el goleador del torneo. Se anticipa una Liguilla de alta intensidad para el disfrute de la afición”, explicó.

Miguel Herrera celebra que México reciba el Mundial Femenil

Finalmente, el técnico celebró la confirmación de México como sede del Mundial Femenil y destacó el crecimiento del fútbol femenino en el país. “Estoy muy contento, es un logro sumamente merecido para las jugadoras. Los directivos mexicanos hicieron una gran labor para traer otra Copa del Mundo al país”, comentó.

Herrera también destacó el papel de la afición mexicana como uno de los factores que convierten al país en una sede atractiva para competencias internacionales. “La afición mexicana está catalogada entre las mejores del mundo y albergar este torneo representa un justo premio para ellos”, concluyó.