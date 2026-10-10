Tigres vs Toluca en vivo: Brunetta premia el esfuerzo de los felinos con el gol de la ventaja

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Tigres vs Toluca, en vivo | Imago7

Alineaciones Tigres vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos son los hombres elegidos por Víctor Manuel Vucetich y por Antonio Mohamed, en busca del triunfo esta noche en la cancha del Estadio Universitario:

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Alan Franco, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero

Mediocampistas: César Araújo, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Mauro Lainez

Delanteros: Emiliano Gómez, Guillermo Martínez

Toluca

Portero: Luis García

Defensas: Bruno Méndez, Andrés Pereira, Brian García, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro, Ernesto Vega, Erick Gutiérrez

Delanteros: Helinho, Paulinho

Pronósticos y momios: ¿quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios publicados para el encuentro muestran una diferencia corta entre ambos equipos. Una referencia de apuestas coloca a Toluca como favorito en el mercado 1X2, con cuota de 2.25 por su triunfo, mientras Tigres aparece con 2.75 y el empate con 3.10; se trata de momios de apertura y pueden cambiar antes del partido.

El contexto del torneo explica parte de esa valoración: Toluca ocupa el primer lugar con 20 puntos, mientras Tigres aparece con 10 unidades. Sin embargo, la localía y el triunfo conseguido por los felinos ante Puebla son elementos que pueden equilibrar el encuentro. Otro modelo consultado incluso coloca a Tigres ligeramente por encima en probabilidad, lo que refleja que el partido llega con una diferencia corta entre ambos pronósticos.

Tigres tendrá después de este partido su siguiente compromiso ante Guadalajara el sábado 17 de octubre, mientras Toluca visitará al Atlético de San Luis el domingo 18 de octubre. Por ahora, el duelo del Estadio Universitario aparece como una oportunidad para que los felinos reduzcan la distancia con el líder y para que los Diablos mantengan su posición en la clasificación.

Antecedentes Tigres vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Tigres y Toluca tienen una serie de enfrentamientos que incluye partidos de Liga MX y de competencias internacionales. El antecedente más reciente fue el 31 de mayo de 2026, cuando empataron 1-1 y los Diablos se impusieron 6-5 en penales en la gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Antes de ese resultado, también habían igualado sin goles el 18 de enero de 2026.

Los últimos 10 antecedentes proporcionados quedan de la siguiente manera:

Toluca 1-1 Tigres (6-5 en penales) | 31/05/2026 | Final Concacaf Champions Cup

Tigres 0-0 Toluca | 18/01/2026 | Liga MX

Toluca 2-1 Tigres | 15/12/2025 | Liga MX

Tigres 1-0 Toluca | 12/12/2025 | Liga MX

Toluca 3-4 Tigres | 27/07/2025 | Liga MX

Toluca 3-0 Tigres | 18/05/2025 | Liga MX

Tigres 1-1 Toluca | 15/05/2025 | Liga MX

Toluca 1-0 Tigres | 02/02/2025 | Liga MX

Tigres 2-1 Toluca | 07/11/2024 | Liga MX

Toluca 2-1 Tigres | 02/03/2024 | Liga MX

Alineaciones probables Tigres vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Tigres mantiene una formación 4-2-3-1 y la alineación probable contempla a Nahuel Guzmán; Mauro Lainez, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero; Juan Francisco Brunetta, Fernando Gorriarán, César Araújo; Guillermo Martínez, Diego Lainez y Emiliano Gómez. Víctor Manuel Vucetich está al frente del conjunto universitario.

Por Toluca, Antonio Mohamed también utilizaría un 4-2-3-1, con Luis García; Diego Barbosa, Everardo del Villar, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Ricardo Angulo, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Paulinho, Alexis Vega y Helio Junio.

¿A qué hora juega Tigres vs Toluca y dónde ver hoy 9 de octubre la Jornada 11 de la Liga MX 2026?

El partido Tigres vs Toluca se disputará este viernes 9 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León. La transmisión en México estará disponible por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes. También se contempla la señal de FOX y FOX One.

El encuentro marcará el regreso de ambos equipos a la actividad después del parón internacional. Toluca llega como líder del torneo, mientras Tigres intentará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de la parte alta.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La Liga MX vuelve después de la Fecha FIFA con un partido entre dos equipos que llegan con objetivos distintos en la clasificación. Tigres recibirá a Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario, en encuentro correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026.

Los felinos llegan después de derrotar 1-0 a Puebla, mientras que Toluca viene de empatar 3-3 ante Cruz Azul. En sus tres partidos más recientes, ambos conjuntos registran una victoria, un empate y una derrota, aunque la diferencia en la tabla coloca a los Diablos en la parte alta con 20 puntos y a Tigres con 10 unidades.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre los Tigres de la Autónoma de Nuevo León ante los Diablos Rojos del Toluca dentro de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y su tradicional MINUTO A MINUTO.